MSP alerta por venta de "mieles afrodisíacas" en Uruguay: detectaron sustancias que pueden provocar graves problemas de salud

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió una alerta por la comercialización en Uruguay de productos conocidos como "mieles afrodisíacas" , luego de detectar que contienen sustancias farmacológicas que pueden provocar efectos adversos graves, especialmente sobre la presión arterial.

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La advertencia, difundida este jueves 12 de noviembre junto al Sistema de Alerta Temprana en Drogas (SATdrogas) de la Secretaría Nacional de Drogas, señala que estos productos contienen sildenafilo y tadalafilo , dos medicamentos utilizados para tratar la disfunción eréctil.

La presencia de ambas sustancias fue confirmada mediante análisis realizados por el Laboratorio de Sustancias Incautadas del Instituto Técnico Forense (ITF).

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Sin embargo, las autoridades advirtieron que las denominadas mieles afrodisíacas no cuentan con registro ante el MSP , por lo que se desconoce su calidad, seguridad, dosificación y concentración de los componentes.

¿Qué riesgos tiene consumir las "mieles afrodisíacas"?

El MSP explicó que tanto el sildenafilo como el tadalafilo producen una dilatación de los vasos sanguíneos, lo que puede provocar una disminución de la presión arterial.

El riesgo aumenta cuando estas sustancias se combinan con otros medicamentos o productos que tienen efectos similares, como los nitratos —entre ellos los conocidos como poppers—, antihipertensivos o alfa-bloqueantes.

Estas combinaciones pueden provocar hipotensión severa, una caída importante de la presión arterial que puede poner en riesgo la salud.

Las autoridades señalaron que el peligro es especialmente relevante para personas con enfermedades cardiovasculares, aunque advirtieron que quienes no presentan problemas cardíacos también pueden sufrir efectos adversos.

Qué recomienda el MSP y cuáles son los síntomas de alerta

Ante la detección de estos productos en Uruguay, el MSP y la Secretaría Nacional de Drogas recomendaron no consumir las mieles afrodisíacas y suspender inmediatamente su utilización.

También recordaron que los medicamentos deben contar con registro sanitario y utilizarse bajo prescripción médica.

En caso de presentar mareos intensos, desmayos, dolor en el pecho, dificultades para respirar o pérdida de conocimiento después de consumir estos productos, se debe solicitar atención médica urgente e informar al personal de salud qué sustancia se ingirió.

Frente a una sospecha de intoxicación, las autoridades recomiendan comunicarse con el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) al 1722, disponible las 24 horas.

Para emergencias se puede llamar al 911, mientras que el servicio de asesoramiento sobre problemas relacionados con drogas atiende gratuitamente desde celulares a través del *1020, también durante las 24 horas.