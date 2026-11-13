"No sé cómo no renuncia": Ripoll estalló contra la presidenta del INAU, calificó de "patético" el comunicado y exigió trasladar el hogar

La dirigente nacionalista y excandidata a vicepresidenta Valeria Ripoll calificó de "patético" el comunicado difundido por las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) después de que la Justicia dispusiera la privación de libertad por 30 días de tres adolescentes , en el marco de la investigación por la agresión que sufrieron ella y su hija el pasado viernes 6 de noviembre.

La Fiscalía de Adolescentes de 2º Turno informó que obtuvo la formalización de la investigación contra las tres adolescentes, investigadas por la presunta comisión de tres infracciones graves a la ley penal , tipificadas como dos delitos de lesiones personales, en reiteración real entre sí, y ambos en concurso formal con un delito de violencia privada, en calidad de autoras.

La Justicia dispuso como medida cautelar la internación de las tres adolescentes en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) durante 30 días , contados desde sus respectivas detenciones.

Dormía dentro de un contenedor de basura, fue compactado por un camión recolector y está grave

Fiscalía explicó que la medida se adoptó por la existencia de riesgos para la seguridad de las víctimas y la posibilidad de que las adolescentes entorpecieran la investigación, particularmente por su eventual incidencia sobre testigos.

En diálogo con El Observador, Ripoll cuestionó duramente a la presidenta de INAU, Claudia Romero, por la situación de los hogares de protección y reclamó su renuncia.

"La verdad que cuando vi el comunicado de INAU me resultó tan patético, porque no ha dado la cara desde que pasó esto. Más que la llamadita por teléfono del sábado, no ha dado la cara, no ha dado explicaciones de lo que está pasando. No sé cómo no renuncia esta mujer", afirmó.

La reacción de Ripoll se produjo luego de que Romero y el vicepresidente del instituto, Mauricio Fuentes, difundieran una declaración en la que reconocieron problemas "estructurales y persistentes" en el sistema de protección del INAU, pero cuestionaron la exposición pública y el "ensañamiento" contra las adolescentes.

"Desde luego, la violencia como medio para la resolución de conflictos es un hecho injustificable, que debe ser abordado con diversas herramientas y en diferentes ámbitos para que no se produzcan ni reiteren: esto es incuestionable", señalaron las autoridades. Sin embargo, agregaron: "Pero nada de ello justifica la exposición pública ni el ensañamiento".

Ripoll cuestionó a las autoridades del INAU: "Es tierra de nadie"

La dirigente nacionalista rechazó los cuestionamientos a la difusión de videos sobre lo que ocurre en el Hogar Magnolia, ubicado junto a su vivienda, y aseguró que los problemas existían mucho antes de que ella hiciera públicas las imágenes. "Antes de que yo subiera un video, estos escándalos y esto de venir de madrugada y que las gurisas desaparezcan todo el día y toda la noche pasaba todos los días", sostuvo.

Ripoll afirmó que la situación no se limita al centro ubicado junto a su casa, sino que existen denuncias similares sobre otros hogares del organismo. "Todos los hogares son un desastre", calificó, y mencionó el caso de un padre que se encadenó para reclamar atención para su hija adolescente, que se encuentra bajo el amparo del INAU.

"Acá lo que pasa es que ella (Romero) está absolutamente ausente, la conducción de INAU está absolutamente ausente y es tierra de nadie. Nadie está protegiendo a las chiquilinas", cuestionó.

La dirigente también rechazó que la difusión de las imágenes pueda utilizarse para cuestionar su actuación tras la agresión. "Que me quiera cuestionar a mí o justificar la violencia que ejercieron sobre nosotras en mi casa, adentro de mi casa, me parece patético, lamentable", expresó.

El INAU reconoció problemas estructurales y cuestionó la exposición pública

En el comunicado difundido a última hora del jueves, Romero y Fuentes manifestaron su preocupación por la decisión judicial que dispuso una medida cautelar de privación de libertad durante 30 días para tres adolescentes. "En el día de hoy hemos recibido una muy triste noticia como integrantes del directorio del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay", comienza la declaración.

Las autoridades reconocieron las dificultades que atraviesa el organismo y asumieron parte de la responsabilidad institucional. "En el Sistema de Protección Especial existen problemas que son estructurales y persistentes que Uruguay necesita resolver, y asumimos nuestra cuota parte de responsabilidad sabiendo que no somos ajenos a esa situación; esto provoca aún mayor vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes que han vivido experiencias de gran dolor y daño", expresaron.

También señalaron que trabajan en medidas de corto, mediano y largo plazo, aunque advirtieron que los cambios institucionales no se producen de manera inmediata.

En relación con la resolución judicial, sostuvieron que la privación de libertad de adolescentes debe ser una medida de último recurso, de acuerdo con el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño. "La privación de libertad deja laceraciones permanentes en la vida de las adolescencias; adolescencias que ya de por sí cargan historias de vulneración", afirmaron. Finalmente, convocaron a abordar el caso con responsabilidad institucional y priorizando los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Ripoll exige que el Hogar Magnolia sea trasladado

Ripoll también reclamó que el Hogar Magnolia deje de funcionar junto a su vivienda y sostuvo que las instalaciones actuales no son adecuadas para albergar a las adolescentes.

Según explicó, el centro comenzó a funcionar allí de manera provisoria después de un incendio en otro hogar ubicado en Lezica. "Este hogar se tiene que trasladar y no para trasladar el problema, sino a unas instalaciones que sean las que corresponden", afirmó.

La dirigente aseguró que continúa preocupada por su seguridad y la de su familia después de la agresión sufrida el pasado viernes, cuando, según su denuncia, un grupo de adolescentes arrojó piedras y otros objetos contra su vivienda y la atacó físicamente junto a su hija.

"No quiero estas chiquilinas nunca más al lado de mi casa. Son peligrosas, violentas, nos ponen en riesgo y el INAU no nos puede brindar seguridad, no la puede garantizar", sostuvo.

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Ripoll, que presentó una denuncia penal por el episodio, destacó el trabajo realizado por la Fiscalía de Adolescentes de Segundo Turno, encabezada por Pablo Rivas. "Estoy súper conforme con lo que ha sido el trabajo de Fiscalía, han sido súper respetuosos y evidentemente el procedimiento me parece totalmente correcto", afirmó.

Las otras denuncias que involucran a hogares del INAU

La controversia se produce en medio de otros cuestionamientos al funcionamiento de los centros de protección del organismo. El lunes, el padre de una adolescente de 15 años bajo amparo del INAU se encadenó en Ciudad Vieja para reclamar que su hija fuera internada en una clínica por problemas de consumo de pasta base.

El hombre denunció que la joven abandonaba frecuentemente el hogar donde estaba alojada y que los funcionarios no impedían sus salidas. "Mi hija sale cuando quiere", aseguró a Telemundo (Canal 12), y cuestionó la respuesta institucional frente a su situación.

Padre de adolescente que está bajo amparo del INAU se encadenó para reclamar su internación en una clínica Foto: captura de pantalla de Telemundo de Canal 12

La adolescente había estado alojada anteriormente en el Hogar Magnolia y posteriormente fue trasladada al Hogar Matices.

Por otra parte, la Justicia ordenó retirar de las plataformas digitales un informe del programa Todo se sabe, conducido por Ignacio Álvarez, sobre presuntas irregularidades en el Hogar Tulipanes, ubicado en Las Piedras.

FUERA DE CONTROL

La Justicia nos ordenó bajar la investigación de @todosesabe_tss sobre “Violencia, droga y prostitución en el Hogar Tulipanes”, de donde se habían fugado dos menores de 14 y una de 17, que iban drogadas y alcoholizadas en el auto del militar que mató a una mujer… pic.twitter.com/ajQuajaRDX — ignacio alvarez (@igalvar71) November 9, 2026

La jueza María Andrea Lapaz Camacho consideró que la difusión de imágenes y otros elementos identificatorios vulneraba los derechos de los adolescentes institucionalizados, particularmente su intimidad, imagen y dignidad.

Ripoll mencionó ambos episodios como ejemplos de lo que considera una crisis más amplia en el sistema de protección del INAU. "Esto es moneda corriente", sostuvo la dirigente, que insistió en sus críticas a las autoridades del organismo. "Sinceramente estoy indignada con la conducción del INAU", cerró.