Dormía dentro de un contenedor de basura, fue compactado por un camión recolector y está grave

Un hombre de 31 años que se encontraba durmiendo dentro de un contenedor de basura en Cerro Largo resultó gravemente herido luego de que un camión recolector de residuos vaciara el recipiente y activara el mecanismo de compactación sin advertir su presencia.

El hecho ocurrió este jueves, próximo a las 23:25 horas, en la intersección de Villanueva Saravia Pinto y Bulevar Mata, cuando dos trabajadores de la comuna arachana realizaban tareas de recolección de residuos.

Según informó la Policía, el conductor del camión, de 51 años, y su acompañante, de 60, procedieron a vaciar una volqueta en la tolva del vehículo. Cuando activaron el sistema de compactación escucharon quejidos provenientes del interior , por lo que detuvieron inmediatamente la maquinaria.

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Al revisar el compartimento constataron que había un hombre atrapado entre los residuos . Personal de la Seccional Primera concurrió al lugar tras recibir un llamado al Servicio de Emergencias 911 y solicitó la intervención de Bomberos y de una emergencia médica.

Los bomberos lograron rescatar al hombre, que se encontraba inconsciente. Debido a la gravedad de las lesiones, efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) lo trasladaron de urgencia al hospital local, donde fue diagnosticado como "politraumatizado grave".

En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó el relevamiento de la escena. Al conductor del camión se le practicó una espirometría que arrojó resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre. La Fiscalía de Primer Turno fue informada del episodio y dispuso distintas actuaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

El segundo caso en poco más de un mes

Un episodio similar ocurrió en el barrio Buceo de Montevideo, donde un joven de 28 años que dormía dentro de un contenedor de basura sufrió múltiples fracturas luego de caer en un camión recolector de la Intendencia de Montevideo.

El hecho ocurrió hace poco más de un mes, en la calle Asamblea, casi Bulevar Batlle y Ordóñez. Los trabajadores municipales vaciaron el contenedor y, al activar el sistema de compactación, escucharon gritos provenientes del interior del vehículo.

Tras advertir que había una persona atrapada, dieron aviso al 911 y solicitaron la intervención de Bomberos, que logró rescatar al joven. La víctima fue trasladada al Hospital de Clínicas, donde quedó internada por las fracturas sufridas.

Fuentes municipales del área de recolección de residuos señalaron entonces que este tipo de situaciones son bastante recurrentes.