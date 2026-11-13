Avanza proyecto de hidrógeno y metanol verde en Tambores: gobierno definió los impactos ambientales y proyecta la audiencia pública

El gobierno de Yamandú Orsi aspira a cerrar el año con novedades sobre el proyecto de HIF para la construcción de una planta de hidrógeno verde en Nuevo Paysandú.

La iniciativa suponía la inversión privada más grande de la historia hasta que surgió Solaria pero no es la única que desde el norte se propone la producción de combustibles sintéticos para exportar a Europa.

Con menos ruido que HIF, el proyecto de la alemana Enertrag y la uruguaya SEG Ingeniería en Tambores ha venido avanzando y recorriendo el espinel hasta llegar próximamente a la audiencia pública , el paso previo a recibir la autorización ambiental previa (AAP) que habilita el comienzo de las obras.

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Recientemente, el Ministerio de Ambiente puso de manifiesto la propuesta y dio a conocer la documentación de respaldo con los últimos detalles que no se conocían así como los impactos y las contingencias que tendrá.

De acuerdo con la documentación revisada por El Observador, Enertrag pretende producir 84 mil toneladas anuales de e-Metanol renovable a partir de dióxido de carbono biogénico e hidrógeno verde (HV).

El hidrógeno verde se producirá en el sitio mediante electrólisis alcalina del agua y se combinará con el dióxido de carbono capturado del gas de chimenea de la caldera de biomasa de la planta DANK en Rivera, que llegará por camiones.

El proyecto prevé sacar la producción a través del Ferrocarril Central, para lo que construirá un sitio de almacenamiento en el Puerto de Montevideo. El lugar será en las dársenas de la zona este, que ha sido propuesta como una de las potenciales para consolidar una “terminal marítima dentro de la cadena logística de derivados del hidrógeno verde, con un horizonte de gestión para demandas productivas proyectadas al año 2050”.

El diseño supone operar con una matriz energética 100% renovable utilizando energía eólica y solar como fuente principal para la producción de hidrógeno verde y su posterior conversión en “metanol verde”. Enertrag estima una generación total de 1.165 GWh de energías renovables, de los cuales aproximadamente el 70% provendrá del parque eólico y el 30% restante del parque solar fotovoltaico.

“Se prevé una importación de energía desde la red de 158 GWh, principalmente para garantizar continuidad operativa durante períodos de baja generación renovable”, señala el proyecto. A su vez, proyectan vender una cantidad similar –165 GWh– cuando haya excedentes de producción.

El parque eólico será de 194 MW (33 aerogeneradores) y el parque solar fotovoltaico de 188 MW. Las capacidades máximas diarias son de 300 t de metanol (MeOH), 57,6 t de HV, 396 t de CO y 660 m³ de agua bruta para producción.

Al estar alejado del río Uruguay, la otra clave está en el agua, que provendrá de una represa que se construirá sobre la cañada Chacal en Tacuarembó. Estará a unos 3,5 kilómetros al suroeste de la planta, tendrá un espejo de agua de 13 hectáreas y un volumen de almacenamiento de 118.500 m³.

“Este embalse fue diseñado para satisfacer el 100% de la demanda, incluyendo en el análisis la variabilidad prevista por el cambio climático, y el suministro de un caudal ecológico aguas abajo del punto de cierre”, se lee en uno de los documentos.

A su vez, habrá dos fuentes de respaldo. La primera será un embalse que ya existe cerca de la planta. Enertrag buscará “llegar a un acuerdo con los propietarios para su aprovechamiento y gestión” para cubrir demandas en caso de necesitarlo. Se prevé que el acuerdo se realice por un volumen de 60 mil m³/año y que pueda usarse máximo por 90 días.

La probabilidad de que en un día cualquiera la fuente de respaldo esté en uso, dentro de un período de uso de 1 día o más, es del 19,6 %, la probabilidad de ser utilizada por más de 15 días del 6,3 % y de ser utilizada durante más de 30 días del 0,8 %.

“La necesidad de recurrir al uso de la fuente de respaldo se asocia a potenciales contingencias en la infraestructura de abastecimiento desde el nuevo embalse, como ser rotura de una cañería de impulsión por una máquina o fallas en algún tipo de elemento del sistema de bombeo que requiera interrupciones en el servicio de suministro por un tiempo prolongado”, señala el informe.

La segunda serán perforaciones en un sector aflorante del Acuífero Tacuarembó/Guaraní, unos 12 kilómetros hacia el este de la planta. Estas perforaciones se utilizarán para cubrir demandas “solo en el caso de un escenario contingente con las fuentes de agua superficial anteriores”. Proyecta un volumen máximo de 40 mil m³/año y que se utilice hasta 90 días.

En este caso, la probabilidad de que en un día cualquiera esta fuente de respaldo esté en uso, dentro de un período de uso de 1 día o más, es del 13,8%, la probabilidad de ser utilizada por más de 15 días del 2,6% y de ser utilizada durante más de 30 días del 0,1%.

Los impactos ambientales

El análisis de riesgo concluyó que no se identificaban riesgos no admisibles asociados a receptores permanentes ni a la infraestructura pública de la zona.

El proyecto señala que el arroyo Sarandí recibirá el único vertido continuo al medio: 221 m³/día de rechazo de ósmosis inversa que “cumple holgadamente los estándares de vertido” y se destinará además a riego dentro del predio cuando resulte necesario.

Dado que la línea de base del curso ya exhibe un estado eutrófico con niveles basales altos de fósforo y nitratos por actividades previas y descargas de Mevir, la empresa fijó medidas estrictas. Las aguas cloacales de obra (pico de 70 m³/d) y de operación (15 m³/d) no se verterán in situ: irán en camiones barométricos a la planta de OSE en Tacuarembó.

Las emisiones a la atmósfera se concentran en la antorcha y serán “muy inferiores a los límites normativos”.

A su vez, los trabajos identificaron que el componente de generación de energía generarán impactos calificados con significancia "alta".

En particular, el movimiento de las palas encendió alertas por colisión de aves y murciélagos. Para mitigarlo, se modificó el layout de los molinos eludiendo zonas biológicamente sensibles y se fijó parada a demanda (curtailment) ante aves amenazadas, mayor velocidad de arranque para proteger murciélagos y luminarias adaptadas. En el parque solar, la fragmentación se atenderá con pasafaunas cada 20 y 50 metros en el cerco perimetral, monitoreados con cámaras trampa.

Sobre Tambores, la modelación detectó molestias por sombras intermitentes (flicker) proyectadas por los molinos. La mitigación acordada obliga a paradas programadas en dos aerogeneradores en “horas críticas” y pintura antirreflejo.

A nivel acústico, Tambores cumple los estándares fijados, pero por una vivienda rural cercana se desplazará el camino de acceso a más de 50 metros.

A su vez, los efectos sociales se abordarán mediante el Plan de Relacionamiento Comunitario, que incluye una oficina permanente en Tambores, un sistema de reclamos externos, planes de capacitación y desarrollo de proveedores locales, educación vial, convivencia en alojamientos temporarios y medidas de prevención con perspectiva de género, junto con un esquema de compensación territorial definido de forma participativa.