Meteorólogos anunciaron varios días de calor en Uruguay: qué pasará con las lluvias el fin de semana

Los meteorólogos Nubel Cisneros y Guillermo Ramis anunciaron varios días de temperaturas elevadas en Uruguay, con máximas que rondarán los 30 °C y condiciones favorables para las actividades al aire libre durante el próximo fin de semana.

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En declaraciones a Subrayado (Canal 10), Cisneros adelantó que se esperan jornadas con “temperaturas elevadas, buena presencia de sol”, que se mantendrán al menos hasta el domingo 15 de noviembre.

“A disfrutar, aquella gente que estaba pensando: se nos va el verano, queremos playa, ¿por qué no llega el calor? El calor llega por lo menos hasta el día domingo, inclusive ”, afirmó el meteorólogo, quien pronosticó temperaturas de entre 28 °C y 30 °C para Montevideo.

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Consultado sobre lo que ocurrirá después del domingo, Cisneros sostuvo que las temperaturas elevadas continuarán, aunque podrían registrarse descensos temporales asociados a episodios de lluvia. “Por ahora se mantiene calor. Hay un exceso de temperatura. Después que llueve entre 12 y 36 horas, por lo general, la temperatura es un poquito más baja. Pero después vuelve a subir, así que el calor no va a faltar”, explicó.

Guillermo Ramis descartó lluvias importantes para el fin de semana

Por su parte, Guillermo Ramis, en declaraciones a Informativo Sarandí, coincidió en que Uruguay tendrá temperaturas propias del verano durante los próximos días y señaló que el pronóstico se mantiene prácticamente sin cambios, salvo algunas variaciones en la nubosidad.

El meteorólogo indicó que las condiciones serán similares en todo el país y que, por el momento, no se esperan lluvias significativas durante el fin de semana.

Aunque los modelos habían mostrado la posibilidad de algún chaparrón aislado el sábado, Ramis consideró que podría tratarse de un error de la proyección y descartó motivos de preocupación para las actividades previstas al aire libre.

También se refirió a la falta de precipitaciones en el sur del país y explicó que, si bien se esperan episodios de lluvia en Rio Grande do Sul, no observa precipitaciones importantes en Uruguay a corto plazo.

El pronóstico de Guillermo Ramis para los próximos días

Según el meteorólogo, las temperaturas previstas son las siguientes:

Jueves 12: mínima de 17 °C y máxima de 29 °C, con abundante sol.

Viernes 13: mínima de 17 °C y máxima de 27 °C, con abundante nubosidad.

Sábado 14: mínima de 18 °C y máxima de 26 °C, nuboso.

Domingo 15: mínima de 17 °C y máxima de 25 °C, nuboso.

Lunes 16: mínima de 18 °C y máxima de 26 °C, nuboso.

Martes 17: mínima de 19 °C y máxima de 25 °C, cubierto.

Miércoles 18: mínima de 17 °C y máxima de 26 °C, nuboso.

De esta manera, ambos meteorólogos coinciden en que el calor se mantendrá durante el fin de semana, aunque Ramis prevé un descenso gradual de las máximas desde el viernes, acompañado de mayor nubosidad.

Por el momento, las condiciones meteorológicas serían favorables para las actividades previstas durante el fin de semana, entre ellas la carrera San Felipe y Santiago, la Teletón y distintos eventos deportivos y culturales.