Condenaron a dos hombres por el robo millonario a Bodega Rosés en Canelones: un tercer sospechoso está prófugo

La Justicia condenó a dos hombres de 59 y 48 años por su vinculación con el robo millonario a Bodega Rosés , ocurrido el pasado 12 de octubre en Sauce, Canelones, mientras que un tercer sospechoso, de 23 años, permanece requerido.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Según informó este jueves la Jefatura de Policía de Canelones, los condenados fueron detenidos el pasado martes 10 de noviembre por efectivos del Área de Investigaciones de Zona II, luego de una investigación que permitió identificar a tres personas presuntamente involucradas en el hecho.

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Toledo de 2º Turno condenó al hombre de 59 años, identificado por sus iniciales F.G.L.R., a 11 meses de prisión efectiva , mientras que el de 48 años, A.A.L., recibió una pena de ocho meses de prisión efectiva .

Desarticularon una red de estafas que ofrecía autos baratos con la identidad de una automotora de Las Piedras: hay siete detenidos

Renunció el director de Jurídica del MSP tras la polémica por la reducción de la sanción a la anestesista Inés Miralles

Ambos fueron condenados como autores penalmente responsables de un delito de asociación para delinquir , en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de receptación.

El primero tenía antecedentes por suministro, asociación para delinquir, hurto, estafa y lesiones personales, mientras que el segundo contaba con un antecedente por asociación para delinquir.

La Policía continúa buscando al tercer involucrado, de 23 años, quien tiene un antecedente por privación de libertad.

El robo millonario a Bodega Rosés y los cheques que intentaron cobrar

El robo ocurrió durante la madrugada del lunes 12 de octubre, cuando delincuentes ingresaron a las instalaciones de Bodega Rosés, ubicadas en el kilómetro 3,200 de la ruta 6.

Los autores desactivaron el sistema de alarma, taparon las cámaras de seguridad y rompieron dos cajas fuertes, de donde sustrajeron dinero en efectivo y cheques de terceros.

La denuncia inicial estimó el monto robado en unos $ 30 millones, aunque posteriormente la empresa aclaró que la cifra correspondía casi en su totalidad a cheques y no a dinero en efectivo.

Tres días después, el 15 de octubre, la Policía detuvo a otros tres sospechosos cuando uno de ellos intentaba cobrar un cheque de $ 400.000 en una sucursal bancaria de 8 de Octubre y Larravide, en Montevideo.

Una funcionaria del banco advirtió que el documento coincidía con uno de los cheques denunciados como robados y alertó a la Policía.

El hombre fue detenido dentro del banco, mientras que otros dos sospechosos, que lo esperaban en un automóvil Peugeot, intentaron escapar y fueron capturados tras una persecución de cuatro cuadras.

Uno de los detenidos declaró entonces que había cobrado otro cheque por $ 192.000 el día anterior y que le habían ofrecido $ 7.000 por cada $ 100.000 que consiguiera cobrar.

El dueño de la bodega sospechaba que el robo había sido planificado con información interna

Tras el robo, el propietario de Bodega Rosés, Pablo Rosés, manifestó sus sospechas de que los delincuentes habían contado con información sobre el funcionamiento del establecimiento.

"Sin lugar a dudas, esto fue vendido", afirmó en ese momento en declaraciones a Subrayado (Canal 10).

"Las alarmas no sonaron, eso es rarísimo. El sistema nunca funcionó; esa es la realidad; incluso tenemos guardia de seguridad y ni se enteró de lo sucedido", agregó.

El empresario aseguró que los delincuentes sabían dónde encontrar los objetos de valor y cómo actuar dentro de las instalaciones. "Sabían bien lo que estaban haciendo, el dato fue bien dado", sostuvo.

La investigación policial continúa abierta para localizar al tercer sospechoso requerido por la Justicia.