Lobraus notificó al gobierno el inicio de controversia previa a arbitraje por US$ 100 millones

Lobraus, que perdió a principios de este año la concesión para operar un depósito logístico en el puerto de Montevideo, comunicó al gobierno el inicio de una controversia previa a un arbitraje internacional. La empresa pretende un resarcimiento de US$ 100 millones.
La notificación fue recibida este martes por el Poder Ejecutivo, según informaron fuentes de gobierno y la empresa a El Observador. Lobraus tiene origen en Estados Unidos y por eso alega que la rescisión del contrato dispuesta por la Administración Nacional de Puertos (ANP) -y avalada por el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Transporte (MTOP)- viola el tratado de inversiones que Uruguay tiene firmado con ese país.
Las fuentes informaron que ahora se abre un período de 180 días para que las partes intenten llegar a un acuerdo y si eso no ocurre la empresa procederá a presentar un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
Lobraus en el puerto de Montevideo
La compañía tenía una concesión otorgada por la ANP en 2016 para construir y operar un depósito portuario y una torre de 21 pisos en el puerto de Montevideo hasta 2046. Sin embargo, en enero de este año la cúpula del organismo dispuso la rescisión por incumplimientos (el edificio nunca se construyó) y deudas por US$ 500 mil.
La resolución del directorio de ese día indicó que “el incumplimiento de las obligaciones impuestas en el contrato al concesionario determinará la rescisión de la concesión” y agregó que la decisión podía ser adoptada unilateralmente por la ANP, sin que el operador “tenga derecho a indemnización alguna”.
Agregó que la generación de deuda por canon también era causal del fin de la concesión y añadió que al cierre del año Lobraus debía 10 meses de pago por ese concepto, de los cuales 9 eran consecutivos.
La deuda sigue pendiente porque todavía no se ha podido ejecutar la garantía.