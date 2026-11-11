Lobraus notificó al gobierno el inicio de controversia previa a arbitraje por US$ 100 millones

Lobraus , que perdió a principios de este año la concesión para operar un depósito logístico en el puerto de Montevideo , comunicó a l gobierno el inicio de una controversia previa a un arbitraje internacional . La empresa pretende un resarcimiento de US$ 100 millones.

La notificación fue recibida este martes por el Poder Ejecutivo , según informaron fuentes de gobierno y la empresa a El Observador. Lobraus tiene origen en Estados Unidos y por eso alega que la rescisión del contrato dispuesta por la Administración Nacional de Puertos (ANP) -y avalada por el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Transporte (MTOP)- viola el tratado de inversiones que Uruguay tiene firmado con ese país .

Las fuentes informaron que ahora se abre un período de 180 días para que las partes intenten llegar a un acuerdo y si eso no ocurre la empresa procederá a presentar un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial .

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La compañía tenía una concesión otorgada por la ANP en 2016 para construir y operar un depósito portuario y una torre de 21 pisos en el puerto de Montevideo hasta 2046 . Sin embargo, en enero de este año la cúpula del organismo dispuso la rescisión por incumplimientos (el edificio nunca se construyó) y deudas por US$ 500 mil .

La resolución del directorio de ese día indicó que “el incumplimiento de las obligaciones impuestas en el contrato al concesionario determinará la rescisión de la concesión” y agregó que la decisión podía ser adoptada unilateralmente por la ANP, sin que el operador “tenga derecho a indemnización alguna”.

Agregó que la generación de deuda por canon también era causal del fin de la concesión y añadió que al cierre del año Lobraus debía 10 meses de pago por ese concepto, de los cuales 9 eran consecutivos.

La deuda sigue pendiente porque todavía no se ha podido ejecutar la garantía.