Ignacio Ruglio abandona a Peñarol: el proyecto que el presidente no pudo sostener, la crisis y la decisión que lo expone y condiciona para el futuro

Con una línea de crédito de US$ 6.000.000 rechazada por el BROU , sin grandes jugadores para vender, con formativas que dejaron de ser el semillero que heredó hace seis años, con Diego Aguire (un talismán de la historia moderna del club) al que deja como material para desechar después de tres temporadas, peleado con todos en el terreno político y con tribunas en llamas, Ignacio Ruglio decidió este martes no postularse a las elecciones de Peñarol que se realizarán el 12 de diciembre.

Hace tres años, previo a las elecciones de noviembre de 2023 escribí este artículo en el que quedó planteada la forma en que Ruglio había empequeñecido a Peñarol .

En ese momento, por cinco puntos (700 votos en 13.000), los incondicionales votantes de Ruglio le volvieron a confiar el club, con fe en su encantador discurso.

Ahora, en 2026, tres años más tarde, con un Peñarol más empequeñecido institucionalmente, Ruglio se va .

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Esta vez Ruglio decidió abandonar y reconocer su incapacidad para sostener la administración que junto a Eduardo Zaidensztat desarrollaron durante seis años, y a partir de ahora Ruglio no podrá cargar a otros con la herencia que deja en Peñarol.

¿En dónde quedaron los discursos de que el club era "una roca"?

El club de estos días es el resultado de la gestión Ruglio-Zaidensztat, después que recibieron un Peñarol funcionando, con estadio nuevo, formativas florecientes, recaudaciones millonarias, disputas políticas llenas de errores y denuncias en la Justicia ante Conmebol (que tuvieron que retirar) pero sin abandonar nunca los lugares de representación en la AUF y generando alianzas incluso en los enfrentamientos.

Ruglio se va por la puerta de atrás, independientemente del resultado deportivo de la temporada 2026.

Porque si Ruglio creyera que estaba en el camino de gestión correcta, hace meses se hubiera postulado una vez más a la presidencia convencido que con el discurso que intenta imponer de que es una “roca económica”, habría tenido el respaldo de los socios. Y no hubiera especulado con resultados deportivos que no llegaron, y que postergaron la decisión que no quería hasta este martes.

Ruglio fracasó y dejó a Peñarol en un lugar incómodo en todos los aspectos.

El próximo presidente heredará una gestión muy compleja:

- con la obligación de reconstruir el proyecto deportivo del plantel principal. Gane o pierda la Liga Uruguaya 2026 tendrá que deshacer todo el plantel e iniciar una etapa nueva. Si consigue el título, la nueva gestión tendrá algo de alivio, pero si no lo logra cargará con el peso que representa iniciar un tercer año sin Peñarol campeón;

- la urgencia de reformular el plan en formativas;

- la necesidad de ajustar el presupuesto del club a números de la realidad del fútbol uruguayo;

- la necesidad de reconstruir políticamente los puentes destruidos;

- la obligación de generar un nuevo entorno en la tribuna, con todo lo que significa reconstruir en medio del clima hostil que vive;

Si realmente Ruglio estaba convencido que llevaba seis años de buena gestión y que su club era un buen modelo, claramente se equivocó en el momento para abandonar.

Esta decisión también lo marca para el futuro, lo condiciona y, de alguna forma, lo inhibirá de volver a las trincheras para cuestionar la futura administraciones porque dejó una herencia muy compleja para manejar.

A partir del 13 de diciembre, Peñarol iniciará una etapa difícil, y quien asuma tendrá una tarea muy compleja: la reconstrucción del club que dejó Ruglio.