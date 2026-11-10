Elecciones en Peñarol: cómo quedó el mapa electoral tras la decisión de Ignacio Ruglio de bajarse de la carrera presidencial

La decisión de Ignacio Ruglio de bajar su candidatura a la presidencia en las elecciones de Peñarol del 12 de diciembre genera un nuevo mapa electoral y pone en disputa de los cinco candidatos que siguen en carrera el 43% de los votos (5.700) que recogió en las últimas elecciones.

Sin el presidente que condujo al club en los últimos seis años, se plantea un nuevo escenario para el oficialismo, que no podrá sostener el imán que generó Ruglio y, al mismo tiempo, devuelve al mercado electoral un alto porcentaje de esos votos.

En las elecciones de 2023, Ruglio le ganó a Evaristo González por menos de 700 votos (5.710 contra 5.030), que representaron 5% en el total de la votación.

En aquella ocasión Evaristo se llevó los votos que liberaron Juan Pedro Damiani y Jorge Barrera, quienes no se presentaron.

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En 2020, Ruglio le ganó a Juan Pedro Damiani por 227 votos (3.181 contra 2.954), que representaron 3% entre uno y otro candidato en el total de sufragios.

A 32 días de las elecciones se plantea un nuevo escenario después que el actual presidente se había encargado de sembrar incertidumbre y un panorama incierto, porque los resultados deportivos no terminaban de impulsar su candidatura.

A todo esto se suma la decisión de Jorge Barrera, un comodín que jugaba Damiani, de bajarse de la campaña electoral, lo que representa un duro golpe para Juan Pedro.

Ahora bien, en este nuevo contexto se plantean algunos interrogantes: ¿quedó despejado el camino para Damiani? ¿Crecen las posibilidades para Evaristo González? ¿Hasta dónde podrá sostener el oficialismo los votos sin la presencia de Ruglio? ¿Llegó el momento en que Freddy García sorprenda?

Este es el nuevo mapa: Damiani, quien presidió a Peñarol entre 2008 y 2017, llega a las elecciones con los votos de los socios aurinegro fieles al damianismo, que nunca estuvieron por debajo del 30% en las últimas seis elecciones y trepó hasta el 58% en el récord que estableció en 2011.

Este porcentaje le brinda una ventaja a Damiani para las elecciones de diciembre, pero también plantea un nuevo panorama que podrán aprovechar los demás candidatos.

Evaristo González encontró en estas horas la oportunidad para dar un golpe en la mesa y ofrecer con mayor agresividad en su discurso a los socios de Peñarol una alternativa diferente, ni Ruglio ni Damiani, y salió a pescar en estos mares electorales de Peñarol a aquellos desencantados con Ruglio y los otros que ahora tampoco seguirán en la línea del oficialismo sin el actual presidente en carrera.

Así se lo planteó este mismo martes a los socios con la esperanza de ser el próximo presidente.

Por esa razón, el foco de los candidatos ahora parece empezar a enfocarse en la repesca de los votos que liberó Ruglio.

El oficialismo con la fórmula Marcelo Solomita-Julio Trostchansky no podrá sostener la fuerza electoral de Ruglio y los votos se fragmentarán para empezar a regar también el terreno de otras caras nuevas: Santiago Sánchez, Freddy García y Pablo Schiavi.

Carlos Lazzarino ya se bajó y generó una alianza con Evaristo.

Edgardo Lasalvia empuja por su candidatura pero parece tibio en sus intenciones de ser presidente y se conforma con la posibilidad de integrarse como dirigente en el próximo consejo.

Aquella elección de dos, Ruglio vs Damiani, dejó sin contrapunto a Damiani, quien espera firmar un triunfo en las urnas con holgada ventaja, pero Evaristo salió a jugar fuerte y dispuesto a conseguir reclutar a los votantes que ya no seguirán al oficialismo y Freddy García con su estilo punzante intenta sorprender en el final..

En cualquier caso, aquella elección de siete candidatos a presidente empieza a perder piezas. Ya no está Lazzarino. Tampoco Ruglio. Surgen nuevas alianzas y estrategias que marcarán en la recta final quién será el próximo presidente de Peñarol, a partir del 12 de diciembre.