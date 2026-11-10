"¡Alto anillito, eh!": el divertido comentario de un niño argentino al papa León XIV en su llegada a Córdoba

"¡Alto anillito, eh!", soltó un niño argentino este martes en Córdoba al ver de cerca el anillo del Pescador, símbolo de la autoridad pontificia, después de pedirle al papa León XIV que bendijera a su familia.

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La escena ocurrió cuando, tras bajar del avión que lo condujo de Buenos Aires a Córdoba, León XIV se acercó a saludar a un centenar de personas, la mayoría niños, que lo aguardaban tras una valla en la pista de aterrizaje.

"Bendecime a mí y a mi familia", le pidió el niño de cerca de 10 años, mientras le sostenía la mano al pontífice entre los muchos que querían saludarlo, entregarle cartas, dibujos y regalos.

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Entonces lanzó el elogio, que en el habla coloquial argentina es una forma de decir "¡qué buen anillo!".

"Chau, papa. Alto anillito" El comentario de uno de los alumnos que recibió a León XIV cuando llegó a Córdoba. pic.twitter.com/7O0bxJMgWQ

De acuerdo al Vaticano, la pieza de color dorado tiene una imagen en relieve de San Pedro con las llaves y la red de pesca.

El papa, que no reaccionó al comentario, se entregó sonriente a los saludos de los niños y accedió al pedido de varias fotografías.

Poco después encabezó una misa al aire libre para unas 650.000 personas en las afueras de la capital de Córdoba, en su tercer día de visita a Argentina.

AFP