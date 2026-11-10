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Ministerio del Interior estrenó robot cuadrúpedo en operativos de seguridad por la visita del papa León XIV

Desde la cartera detallaron que el artefacto "continuará trabajando" junto a la Unidad Táctica de Canes "en futuros operativos"

10 de noviembre de 2026 13:32 hs
Robot cuadrúpedo estrenado en los operativos de seguridad por la venida del papa León XIV

Robot cuadrúpedo estrenado en los operativos de seguridad por la venida del papa León XIV

Ministerio del Interior

El papa León XIV continúa su gira por Sudamérica y su paso por Uruguay sigue dando que hablar. En este caso, durante los operativos de seguridad que montó el Ministerio del Interior se incorporó por primera vez un robot cuadrúpedo.

Este artefacto "permite acceder a espacios de difícil alcance, explorar áreas antes del ingreso de los efectivos y obtener información del entorno", por lo que, según el ministerio, contribuye "a realizar procedimientos más seguros y eficientes".

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El robot "continuará trabajando junto a los equipos K9 –es decir, la Unidad Táctica de Canes– en futuros operativos, complementando la tarea de los animales y fortaleciendo las capacidades de la Policía Nacional", agregó la cartera en sus redes sociales.

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Una oficial que participó de la incorporación del cuadrúpedo detalló que "lo que hace es transmitir en streaming todas las imágenes que capta". El dispositivo sirve para "inspección de seguridad", añadió.

Esta tecnología fue utilizada por primera vez durante los operativos de seguridad por la llegada del jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, que visitó Uruguay el pasado fin de semana, entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre.

El Ministerio del Interior informó que "más de 158.000 personas participaron de las actividades del papa León XIV en Uruguay, acompañadas por un operativo de seguridad con más de 5.000 policías de todo el país".

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