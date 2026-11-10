De la mano de Estados Unidos, llegan los helicópteros UH-60L Black Hawk a Sudamérica

Argentina cerró una nueva declaración de intenciones con Estados Unidos para avanzar en la adquisición de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk para el Ejército local.

Las aeronaves, fabricadas por la compañía estadounidense Sikorsky , tienen capacidad para transportar tropas, trasladar cargas y realizar operaciones de búsqueda y rescate. También podrán utilizarse en tareas de asistencia ante emergencias, desastres naturales y combate de incendios forestales.

El acuerdo fue suscrito el viernes por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti , y el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas . La operación inicial contempla una inversión cercana a los 28 millones de dólares, con repuestos e insumos incluidos.

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Tras la firma, Lamelas destacó el alcance del entendimiento y lo definió como "un paso concreto en nuestra cooperación en defensa". Además, señaló: "Estas aeronaves permitirán a la Argentina reforzar la custodia de sus fronteras, combatir el crimen transnacional y asistir a su gente ante emergencias y desastres".

Un paso concreto en nuestra cooperación en defensa . Hoy firmamos con el ministro de Defensa @TGCarlosPresti una Declaración de Intenciones para avanzar hacia la adquisición de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk.Estas aeronaves permitirán a la Argentina reforzar la custodia de sus fronteras, combatir el crimen transnacional y asistir a su gente ante emergencias y desastres.Más capacidades para la Argentina. Más seguridad para el hemisferio.

¿Cómo son los helicópteros Black Hawk que sumará el Ejército de Argentina?

Helicópteros UH-60L Black Hawk

Los UH-60L Black Hawk son helicópteros militares multipropósito diseñados para operar en distintos escenarios geográficos y climáticos. Su principal característica es la versatilidad, ya que pueden cumplir funciones de transporte de personal, apoyo logístico y despliegue de efectivos en zonas de difícil acceso.

En cuanto a sus prestaciones, pueden alcanzar una velocidad cercana a los 280 kilómetros por hora y transportar hasta 11 soldados completamente equipados, además de la tripulación. También cuentan con capacidad para trasladar cargas externas mediante un gancho instalado en la parte inferior de la estructura, según informó el portal Defensa.

Las unidades que incorporará el Ejército Argentino estarán equipadas con dos motores T700-GE-701D y sistemas de aviónica digital. Entre sus dispositivos de navegación se encuentra el Garmin GTN 750, acompañado por sistemas de referencia de actitud y rumbo (AHRS) y equipos de comunicación multibanda HF, VHF y UHF.

Otra de sus capacidades es el sistema FRIES, que permite insertar y extraer personal mediante cuerdas durante operaciones tácticas. Esta configuración también facilita las tareas de evacuación y rescate en terrenos donde no es posible realizar un aterrizaje convencional.

Para las intervenciones ante incendios forestales, los helicópteros podrán utilizar el sistema Bambi Bucket, un recipiente que se acopla a la aeronave para transportar y descargar agua sobre los focos de fuego.

Los cuatro Black Hawk conformarán el núcleo inicial de una nueva capacidad de movilidad táctica para el Ejército y permitirán avanzar en el reemplazo progresivo de los helicópteros Bell UH-1H y Huey II que utiliza actualmente la fuerza.

Argentina.gob.ar

La incorporación se realizará mediante el programa estadounidense Foreign Military Sales (FMS), que regula las ventas de equipamiento militar a otros países, y el mecanismo Black Hawk Exchange and Sales Transaction (BEST), utilizado para operaciones de adquisición e intercambio de estas aeronaves.

El Ministerio de Defensa informó que el primer ejemplar llegará al país antes de finalizar 2026. Para preparar su incorporación, delegaciones argentinas ya participaron de instancias de capacitación e intercambio técnico en Colombia, donde pudieron conocer la experiencia de uno de los operadores regionales del modelo.