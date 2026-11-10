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"Tuve el error de enojarme": las disculpas de Santiago Homenchenko tras encarar a un hincha de Querétaro en México; mirá el video

El volante ex Peñarol y campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya, tuvo un fuerte altercado en pleno partido

10 de noviembre de 2026 13:18 hs

El mediocampista uruguayo Santiago Homenchenko utilizó sus redes sociales para pedir disculpas a los hinchas de Gallos Blancos de Querétaro, tras el tenso cruce que protagonizó con la tribuna del Estadio La Corregidora durante la caída 2-0 frente a Puebla por la Liga MX de Mëxico.

El incidente se desató en medio del mal momento deportivo del equipo, que acumuló cinco partidos sin ganar y quedó fuera de puestos de clasificación a los playoffs.

El episodio en el estadio y las disculpas de Santiago Homenchenko

Durante el encuentro, varios simpatizantes increparon a Santiago Homenchenko con fuertes recriminaciones desde la tribuna, a lo que el volante respondió visiblemente molesto con gestos y gritos mientras el juego continuaba. El altercado quedó registrado en videos que se viralizaron con rapidez.

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Lejos de esquivar la polémica, el exjugador de Peñarol y campeón del mundo con la selección uruguaya sub 20, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para aclarar lo sucedido y disculparse públicamente.

El uruguayo reconoció la equivocación y detalló que su reacción no fue dirigida hacia la tribuna en su totalidad, sino como respuesta a un agravio puntual.

"Ayer tuve el error de enojarme con una persona puntual que estaba señalando a un compañero de mala manera. Esto me hizo reaccionar en su defensa, por la frustración del momento. No fue en general hacia ustedes, afición", explicó Homenchenko.

Para cerrar, el uruguayo buscó dejar atrás el conflicto ratificando su compromiso con la institución mexicana: "Saben bien que yo a este equipo y a este escudo les tengo mucho cariño y, sobre todo, respeto. ¡Vamos arriba!".

Aquí se puede ver su posteo:

Santiago Homenchenko pidió disculpas a los hinchas de Querétaro

Santiago Homenchenko pidió disculpas a los hinchas de Querétaro

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