Nacional apeló el fallo de la AUF por los incidentes ante Deportivo Maldonado, por los que fue sancionado con dos partidos sin público local

Nacional apeló el fallo de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) en su contra por los incidentes ocurridos ante Deportivo Maldonado , por los que se le impuso una sanción de dos encuentros sin su público en el Gran Parque Central.

Según informó El Espectador Deportes y confirmaron distintas fuentes del tricolor a Referí, la decisión fue tomada por la directiva alba días atrás y se hizo efectiva este lunes, cuando se presentó la apelación ante la AUF.

Los directivos utilizaron como principal fundamento para su apelación el hecho de que el club identificó rápidamente al hincha que lanzó la petaca al sector de Deportivo Maldonado y lo denunció ante la Secretaría Nacional del Deporte (SND).

La institución fue sancionada el pasado 5 de noviembre por los incidentes ocurridos en los partidos ante Deportivo Maldonado y Liverpool en las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura, ambos disputados en el Gran Parque Central , con la tribuna Scarone dividida entre hinchas locales y visitantes.

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Ante el Depor, el lanzamiento de una petaca terminó con un hincha visitante herido con un corte en la cara. Por estos incidentes la AUF sancionó a Nacional con dos partidos sin público local, que cumplirá ante Albion y, de clasificar, en las finales de la Liga AUF Uruguaya. Si no llega a esa instancia, lo hará en la primera fecha del año que viene.

Ante Liverpool se registró el cruce de proyectiles entre ambas hinchadas, lo que llevó a sanciones para ambos equipos: el bolso fue cargado con 100 UR (más de $ 194.000), mientras que el negriazul tendrá un partido de local sin su gente. Fuentes de Nacional indicaron que el club no apeló esta sanción.