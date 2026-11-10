Lucas Torreira fue a ver a Nacional y Maximiliano Gómez le regaló su camiseta: la dedicatoria del delantero en redes y el agradecimiento del volante de la selección

Nacional venció 2-1 a Deportivo Maldonado y clasificó a las semifinales de la Copa AUF Uruguay este lunes por la noche en el estadio Domingo Burgueño Miguel, con un espectador de la selección uruguaya : Lucas Torreira.

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El volante, reconocido hincha tricolor, aprovechó que está en el país para defender a Uruguay para ir al encuentro, y se llevó un regalo de su excompañero en la celeste y amigo, Maximiliano Gómez.

El autor del primer tanto del bolso este lunes difundió en sus redes sociales el encuentro que tuvo con Torreira, en el que Gómez le regaló la camiseta que utilizó ante el Depor , con un tierno mensaje para el centrocampista.

"Los momentos más lindos son aquellos que quedan guardados para siempre! Un encuentro muy especial" , escribió en primer lugar el delantero del bolso, que luego le dijo a su amigo: "Un placer compartir este momento con vos Lucas, te quiero".

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Torreira agradeció el gesto de Gómez reposteando su publicación de Instagram en una historia, en la que le dejó otras emotivas palabras a su excompañero de la selección.

"Siempre un hermano. Te quiero Maxi goles", le escribió el centrocampista del Galatasaray, en un mensaje que llegó acompañado de corazones con los colores de Nacional.