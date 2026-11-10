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Peñarol la sacó regalada: solo una multa de 30 UR por el incidente con bengalas contra Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay

Mirá el fallo de la Comisión Disciplinaria de la Copa AUF Uruguay que castigó a Peñarol por los graves incidentes del partido del 27 de octubre

10 de noviembre de 2026 9:33 hs
Sebastián Britos y Brian Barboza

Sebastián Britos y Brian Barboza

Peñarol recibió una módica multa por los graves incidentes que generaron algunos hinchas el pasado 27 de octubre en ocasión del partido contra Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay.

El encuentro se jugó en el Campeón del Siglo, Peñarol perdió 2-0 y quedó eliminado en los octavos de final del certamen.

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Después de veces sin ver al equipo, y de una serie de medidas tomadas por la directiva de Peñarol para recortarle beneficios a los barras, llamó la atención que cuando el partido estaba 0-0 y poco pasaba en la cancha, desde la Tribuna Cataldi comenzaron a lanzarse bengalas a la cancha.

La escalada de violencia escaló cuando City Torque se puso en ventaja.

Luego, hinchas de Peñarol llegaron a la tribuna y comenzaron a agredir a quienes estaban tirando bengalas con la deliberada intención de hacer suspender el partido para perjudicar al club.

Multa de 30 UR para Peñarol

La Comisión Disciplinaria de la Copa AUF Uruguay sancionó a Peñarol días atrás con una multa de 30 UR.

Al tratarse de un torneo diferente a la Liga AUF Uruguaya y una Comisión diferente, no se toman en cuenta como antecedentes todos los incidentes que han generado los hinchas de Peñarol en la temporada.

En el fallo, al que accedió Referí, se dice que Peñarol "tomó ciertas medidas para evitar hechos de violencia", pero expresa que las mismas fueron "insuficientes".

Se informó que los hinchas aurinegros no solo lanzaron bengalas a la cancha sino también petacas y botellas de plástico.

Al valor de la UR de noviembre, $ 1.948,97, la multa asciende a la módica cifra de $ 58.469.

Para la gravedad del incidente, Peñarol recibió una sanción bastante leve y en la temporada 2027, podrá ser local por Copa AUF Uruguay sin ver afectados los derechos de su localía.

Integran la Comisión Disciplinaria de la Copa AUF Uruguay Héctor Di Giácomo, Germán Vázquez y Agustín Manta.

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