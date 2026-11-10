Sebastián Coates y Tomás Viera tras la victoria de Nacional contra Deportivo Maldonado: la "arenga" del capitán y la "confianza" que le dio Carreño al joven zaguero

Sebastián Coates y Tomás Viera valoraron la importancia de la victoria 2-1 de Nacional contra Deportivo Maldonado por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay , y remarcaron la "obligación" que tiene el tricolor de obtener este trofeo.

El primero en hablar con la transmisión oficial tras el encuentro fue Viera, que expresó que el Depor "es un equipo que tiene una idea de juego bastante clara y la sabe hacer muy bien", y valoró que el tanto de Maximiliano Gómez en el arranque del juego les permitió sacar ventaja y "defender el resultado".

Por otra parte, el zaguero fue consultado sobre su mejora de rendimiento, y destacó el rol de Daniel Carreño en ese aspecto. "Carreño y el cuerpo técnico tienen un gran porcentaje en toda la confianza que vengo acumulando , y estos partidos son fruto del trabajo día a día y del apoyo de mis compañeros también", remarcó.

Por último, Viera marcó que para Nacional es "importante" obtener la Copa Uruguay, y aseguró que Coates lo destacó en "la arenga" previa al encuentro: "Esta copa no la tiene Nacional" , dijo el capitán, según su compañero de zaga. "Todas las copas que se juegan Nacional tiene sí o sí la obligación de ganarla", agregó el joven defensor.

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Tomás Viera contra Emiliano Mozzone en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional por Copa AUF Uruguay Foto: AUF

Consultado sobre estas declaraciones de Viera, Coates declaró a la transmisión del encuentro que "todos los campeonatos que juegan Nacional son importantes".

"Por el año que tuvimos, que sabemos que no fue bueno, estamos obligados a ganar esta copa, para estar en la Copa Libertadores y también por lo que significa. Acá en Nacional tenemos que ganar y ojalá se nos pueda dar", afirmó el capitán tricolor.

El zaguero reconoció que vivieron un "partido complicado", con un primer tiempo en el que les tocó "defender un poquito abajo y tener varias jugadas de contragolpe" en las que no pudieron extender su ventaja, y una segunda mitad en la que admitió que defendieron más y: "No jugamos tanto como deberíamos haber jugado".

"Ellos también, en un típico partido que es una final, quizás partieron el equipo, y nosotros pecamos en las transiciones que tuvimos, no definirlas mejor, pero defendimos bien, quizás los últimos diez nos complicaron un poquito más. Son partidos difíciles, ellos están en un gran momento", sentenció Coates.