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OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy martes 10 de noviembre

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Melo, Lascano, Mercedes, Treinta y Tres, Soriano y Salto.

10 de noviembre de 2026 7:26 hs
OSE

OSE

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Melo, Lascano, Mercedes, Treinta y Tres, Soriano y Salto.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy martes 10 de noviembre

PUEBLO CASTILLO: afectación del normal suministro de agua potable

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OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy viernes 6 de noviembre

  • Zona afectada: Castillo
  • Desde: 10/11/2026 - 10:00 - Hasta: 10/11/2026 - 12:00
  • Motivo: lavado de tanques

SORIANO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Lares, Perseverano
  • Desde: 10/11/2026 - 10:00 - Hasta: 10/11/2026 - 12:00
  • Motivo: lavado de tanques

SALTO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Colonia Lavalleja y Lluberas (en su totalidad)
  • Desde: 10/11/2026 - 09:00 - Hasta: 10/11/2026 - 13:00
  • Motivo: rotura de tubería

TREINTA Y TRES: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Barrio Sosa, comprendido entre las calles Gobierno de 1825, Manuel Calleros y Gabriel Pereira
  • Desde: 10/11/2026 - 08:30 - Hasta: 10/11/2026 - 13:00
  • Motivo: mejora de red

MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: desde Lavalleja hacia el oeste hasta calle Bulevar viera y Benavidez, de Fregeiro al sur hasta Treinta y Tres
  • Desde: 10/11/2026 - 08:00 - Hasta: 10/11/2026 - 14:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red

LASCANO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: entre 19 de Abril hasta final de calle y desde Dr. Fonseca hasta Gral. Lavalleja
  • Desde: 10/11/2026 - 08:00 - Hasta: 10/11/2026 - 16:00
  • Motivo: mejora de red

MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: desde Pozzolo y Saravia hacia el oeste, barrio cerro, barrio K1, y Camino Luis tuya
  • Desde: 10/11/2026 - 08:00 - Hasta: 10/11/2026 - 14:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

SALTO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: desde Diego Lamas hasta calle J.P Varela y desde Av. Reyles hasta calle 2
  • Desde: 10/11/2026 - 08:00 - Hasta: 10/11/2026 - 13:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

MELO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Ejido entre Treinta y Tres y 18 de Julio
  • Desde: 10/11/2026 - 08:00 - Hasta: 10/11/2026 - 12:30
  • Motivo: mejora de red

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