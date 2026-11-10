OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy martes 10 de noviembre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este martes 10 de noviembre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Melo, Lascano, Mercedes, Treinta y Tres, Soriano y Salto.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy martes 10 de noviembre
PUEBLO CASTILLO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Castillo
- Desde: 10/11/2026 - 10:00 - Hasta: 10/11/2026 - 12:00
- Motivo: lavado de tanques
SORIANO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Lares, Perseverano
- Desde: 10/11/2026 - 10:00 - Hasta: 10/11/2026 - 12:00
- Motivo: lavado de tanques
SALTO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Colonia Lavalleja y Lluberas (en su totalidad)
- Desde: 10/11/2026 - 09:00 - Hasta: 10/11/2026 - 13:00
- Motivo: rotura de tubería
TREINTA Y TRES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrio Sosa, comprendido entre las calles Gobierno de 1825, Manuel Calleros y Gabriel Pereira
- Desde: 10/11/2026 - 08:30 - Hasta: 10/11/2026 - 13:00
- Motivo: mejora de red
MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: desde Lavalleja hacia el oeste hasta calle Bulevar viera y Benavidez, de Fregeiro al sur hasta Treinta y Tres
- Desde: 10/11/2026 - 08:00 - Hasta: 10/11/2026 - 14:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red
LASCANO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: entre 19 de Abril hasta final de calle y desde Dr. Fonseca hasta Gral. Lavalleja
- Desde: 10/11/2026 - 08:00 - Hasta: 10/11/2026 - 16:00
- Motivo: mejora de red
MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: desde Pozzolo y Saravia hacia el oeste, barrio cerro, barrio K1, y Camino Luis tuya
- Desde: 10/11/2026 - 08:00 - Hasta: 10/11/2026 - 14:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
SALTO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: desde Diego Lamas hasta calle J.P Varela y desde Av. Reyles hasta calle 2
- Desde: 10/11/2026 - 08:00 - Hasta: 10/11/2026 - 13:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
MELO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Ejido entre Treinta y Tres y 18 de Julio
- Desde: 10/11/2026 - 08:00 - Hasta: 10/11/2026 - 12:30
- Motivo: mejora de red