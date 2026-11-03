OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy martes 3 de noviembre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este martes 3 de noviembre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Ciudad del Plata, Montevideo y Maldonado.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy martes 3 de noviembre
CIUDAD DEL CARMEN: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la ciudad del Carmen
- Desde: 04/11/2026 - 08:30 - Hasta: 04/11/2026 - 14:00
- Motivo: limpieza y desinfección de tanque de agua potable
MAL ABRIGO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la localidad
- Desde: 03/11/2026 - 14:30 - Hasta: 03/11/2026 - 17:00
- Motivo: limpieza de tanque
GONZALEZ: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la localidad
- Desde: 03/11/2026 - 12:30 - Hasta: 03/11/2026 - 15:30
- Motivo: limpieza de tanque
PIRIAPOLIS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Playa Verde
- Desde: 03/11/2026 - 12:00 - Hasta: 03/11/2026 - 14:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red.
JUAN SOLER: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la localidad
- Desde: 03/11/2026 - 10:30 - Hasta: 03/11/2026 - 13:30
- Motivo: limpieza de tanque
PIRIAPOLIS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Cerro de los Burros en Playa Hermosa
- Desde: 03/11/2026 - 10:00 - Hasta: 03/11/2026 - 12:00
- Motivo: mejora de red
CDAD.DEL PLATA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: baja presión en sector Autódromo
- Desde: 03/11/2026 - 08:30 - Hasta: 03/11/2026 - 12:00
- Motivo: limpieza de tanque
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: comprendida entre Asamblea, Candelaria, Av. Gral Rivera y Atlántico
- Desde: 03/11/2026 - 08:30 - Hasta: 03/11/2026 - 12:30
- Motivo: mejora de red
CDAD.DEL PLATA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona Afectada Sector Penino y Autódromo Sur
- Desde: 03/11/2026 - 08:30 - Hasta: 03/11/2026 - 12:00
- Motivo: mejora de red
PIRIAPOLIS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Playa Grande
- Desde: 03/11/2026 - 08:00 - Hasta: 03/11/2026 - 10:00
- Motivo: mejora de red