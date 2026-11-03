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OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy martes 3 de noviembre

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Ciudad del Plata, Montevideo y Maldonado.

3 de noviembre de 2026 8:38 hs
OSE

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Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Ciudad del Plata, Montevideo y Maldonado.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy martes 3 de noviembre

CIUDAD DEL CARMEN: afectación del normal suministro de agua potable

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Cortes de tránsito en Montevideo EN VIVO: calles afectadas y desvíos de hoy martes 3 de noviembre

  • Zona afectada: toda la ciudad del Carmen
  • Desde: 04/11/2026 - 08:30 - Hasta: 04/11/2026 - 14:00
  • Motivo: limpieza y desinfección de tanque de agua potable

MAL ABRIGO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: toda la localidad
  • Desde: 03/11/2026 - 14:30 - Hasta: 03/11/2026 - 17:00
  • Motivo: limpieza de tanque

GONZALEZ: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: toda la localidad
  • Desde: 03/11/2026 - 12:30 - Hasta: 03/11/2026 - 15:30
  • Motivo: limpieza de tanque

PIRIAPOLIS: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Playa Verde
  • Desde: 03/11/2026 - 12:00 - Hasta: 03/11/2026 - 14:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red.

JUAN SOLER: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: toda la localidad
  • Desde: 03/11/2026 - 10:30 - Hasta: 03/11/2026 - 13:30
  • Motivo: limpieza de tanque

PIRIAPOLIS: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Cerro de los Burros en Playa Hermosa
  • Desde: 03/11/2026 - 10:00 - Hasta: 03/11/2026 - 12:00
  • Motivo: mejora de red

CDAD.DEL PLATA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: baja presión en sector Autódromo
  • Desde: 03/11/2026 - 08:30 - Hasta: 03/11/2026 - 12:00
  • Motivo: limpieza de tanque

MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: comprendida entre Asamblea, Candelaria, Av. Gral Rivera y Atlántico
  • Desde: 03/11/2026 - 08:30 - Hasta: 03/11/2026 - 12:30
  • Motivo: mejora de red

CDAD.DEL PLATA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona Afectada Sector Penino y Autódromo Sur
  • Desde: 03/11/2026 - 08:30 - Hasta: 03/11/2026 - 12:00
  • Motivo: mejora de red

PIRIAPOLIS: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Playa Grande
  • Desde: 03/11/2026 - 08:00 - Hasta: 03/11/2026 - 10:00
  • Motivo: mejora de red

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