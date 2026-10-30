OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy viernes 30 de octubre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este viernes 30 de octubre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Progreso, Artigas y Salto.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy viernes 30 de octubre
RODRIGUEZ: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la localidad
- Desde: 30/10/2026 - 17:30 - Hasta: 30/10/2026 - 21:00
- Motivo: limpieza de tanque
SAN JOSÉ: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la localidad
- Desde: 30/10/2026 - 12:00 - Hasta: 30/10/2026 - 14:30
- Motivo: limpieza de tanque
GUAYUVIRA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: camino vecinal
- Desde: 30/10/2026 - 10:30 - Hasta: 30/10/2026 - 13:30
- Motivo: corte de energía programado
SAN JOSÉ: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la localidad de Cañada Grande
- Desde: 30/10/2026 - 10:30 - Hasta: 30/10/2026 - 13:00
- Motivo: limpieza de tanque
RAIGON: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la localidad
- Desde: 30/10/2026 - 09:30 - Hasta: 30/10/2026 - 12:00
- Motivo: limpieza de tanque
SAN JOSÉ: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la localidad
- Desde: 30/10/2026 - 08:30 - Hasta: 30/10/2026 - 11:00
- Motivo: lavado de tanque
PROGRESO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Ciclamor y Las Robainas
- Desde: 30/10/2026 - 08:30 - Hasta: 30/10/2026 - 11:30
- Motivo: trabajos de mejora en la red
BELEN: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Pueblo Belén
- Desde: 30/10/2026 - 07:30 - Hasta: 30/10/2026 - 12:30
- Motivo: rotura de tubería