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OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy viernes 30 de octubre

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Progreso, Artigas y Salto.

30 de octubre de 2026 7:55 hs
OSE

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Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Progreso, Artigas y Salto.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy viernes 30 de octubre

RODRIGUEZ: afectación del normal suministro de agua potable

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OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy miércoles 28 de octubre

  • Zona afectada: toda la localidad
  • Desde: 30/10/2026 - 17:30 - Hasta: 30/10/2026 - 21:00
  • Motivo: limpieza de tanque

SAN JOSÉ: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: toda la localidad
  • Desde: 30/10/2026 - 12:00 - Hasta: 30/10/2026 - 14:30
  • Motivo: limpieza de tanque

GUAYUVIRA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: camino vecinal
  • Desde: 30/10/2026 - 10:30 - Hasta: 30/10/2026 - 13:30
  • Motivo: corte de energía programado

SAN JOSÉ: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: toda la localidad de Cañada Grande
  • Desde: 30/10/2026 - 10:30 - Hasta: 30/10/2026 - 13:00
  • Motivo: limpieza de tanque

RAIGON: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: toda la localidad
  • Desde: 30/10/2026 - 09:30 - Hasta: 30/10/2026 - 12:00
  • Motivo: limpieza de tanque

SAN JOSÉ: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: toda la localidad
  • Desde: 30/10/2026 - 08:30 - Hasta: 30/10/2026 - 11:00
  • Motivo: lavado de tanque

PROGRESO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Ciclamor y Las Robainas
  • Desde: 30/10/2026 - 08:30 - Hasta: 30/10/2026 - 11:30
  • Motivo: trabajos de mejora en la red

BELEN: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Pueblo Belén
  • Desde: 30/10/2026 - 07:30 - Hasta: 30/10/2026 - 12:30
  • Motivo: rotura de tubería

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