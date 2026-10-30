El Niño se acerca a su máxima intensidad: qué se espera para noviembre en Uruguay y la región, según Metsul

El fenómeno de El Niño se acerca a su máxima intensidad y podría alcanzar su punto máximo hacia finales de 2026 . En ese contexto, la agencia meteorológica brasileña MetSul publicó su pronóstico para noviembre, en el que advierte por un elevado riesgo de tormentas severas en el sur de Brasil, una región cercana a Uruguay.

Según el informe, noviembre estará marcado por precipitaciones desiguales, temperaturas moderadas y condiciones favorables para la formación de tormentas intensas.

En Rio Grande do Sul, estado fronterizo con Uruguay , se esperan lluvias superiores al promedio en la mitad norte, mientras que en el sur las precipitaciones podrían ubicarse cerca o por debajo de los valores habituales.

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Aunque el informe no incluye un pronóstico específico para Uruguay, las condiciones previstas para el sur brasileño son relevantes por la proximidad geográfica y los sistemas meteorológicos que pueden afectar a ambos territorios.

El Niño alcanza una intensidad excepcional

Según los datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) citados por MetSul, la temperatura superficial del océano Pacífico en la región Niño 3.4 presenta una anomalía de 3,4 °C por encima del promedio, superando los valores registrados durante el episodio de 2015.

La agencia advierte que El Niño continuará intensificándose durante noviembre y que sus consecuencias podrían extenderse hasta el otoño de 2027.

Además, aclara que el momento de mayor intensidad del fenómeno no necesariamente coincide con sus efectos meteorológicos más importantes. Como ejemplo, recuerda las inundaciones históricas de Rio Grande do Sul en 2024, cuando El Niño ya estaba debilitándose.

Riesgo de tormentas severas y temperaturas moderadas

MetSul advierte que noviembre tendrá un alto riesgo de tormentas severas en el sur de Brasil, debido principalmente al encuentro de masas de aire frío y cálido, que favorece la formación de temporales y vendavales.

También podrían desarrollarse grandes sistemas de tormentas en el noreste de Argentina y Paraguay, capaces de desplazarse hacia el sur de Brasil y provocar lluvias intensas.

Por su ubicación geográfica, Uruguay puede verse afectado por este tipo de sistemas, aunque el informe no anticipa episodios concretos para el territorio nacional.

En cuanto a las temperaturas, la agencia prevé un noviembre con registros cercanos o inferiores al promedio en buena parte del centro-sur brasileño. En Rio Grande do Sul predominarían las jornadas agradables o de calor moderado, con pocos períodos de temperaturas muy elevadas.