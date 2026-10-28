"No es solo lluvia": el MSP advierte sobre los riesgos de El Niño y explica qué hacer para protegerse

El Ministerio de Salud Pública (MSP) difundió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes y problemas sanitarios ante posibles inundaciones asociadas al fenómeno climático de El Niño , que puede favorecer episodios de lluvias intensas en Uruguay.

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A través de una publicación en sus redes sociales, la cartera recordó que los riesgos de las inundaciones no se limitan a las precipitaciones y al ingreso de agua a las viviendas, sino que también incluyen contaminación de alimentos, accidentes eléctricos, enfermedades y afectaciones a la salud mental .

Las recomendaciones abarcan desde la preparación de un equipo de emergencia y la planificación de una eventual evacuación hasta las medidas de higiene y seguridad que deben adoptarse al regresar a una vivienda inundada.

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El Ministerio de Salud Pública recomendó que las familias que viven en zonas con riesgo de inundación se mantengan informadas sobre las alertas oficiales, las áreas que pueden verse afectadas y las rutas de evacuación establecidas por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

También aconsejó acordar previamente un lugar de encuentro familiar en caso de que sea necesario abandonar la vivienda.

Otro de los puntos destacados es identificar con anticipación a las personas que puedan necesitar asistencia para trasladarse, especialmente niños pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades crónicas.

Para quienes tienen mascotas, el MSP recomendó planificar cómo trasladarlas y dónde mantenerlas seguras durante una eventual evacuación.

Además, aconsejó contar con los teléfonos de emergencia y mantener disponible un medio para recibir información, como un celular cargado o una radio a pilas.

Qué debe tener un equipo de emergencia ante una inundación

El MSP difundió una lista de elementos que conviene preparar con anticipación para afrontar una emergencia por inundaciones.

Entre los artículos recomendados se encuentran:

Agua segura y alimentos que no necesiten refrigeración.

Medicamentos de uso habitual e información médica necesaria.

Documentos personales y sanitarios protegidos en bolsas impermeables.

Linterna, radio a pilas y baterías de repuesto.

Elementos de higiene personal.

Calzado resistente, botas, guantes impermeables y repelente.

El organismo hizo especial énfasis en la importancia de seguir las instrucciones de las autoridades si se dispone una evacuación, sin esperar a que la situación empeore.

Cómo evitar accidentes eléctricos y otros riesgos durante una inundación

Uno de los principales peligros señalados por el MSP es el contacto con instalaciones eléctricas en lugares inundados.

Por ese motivo, recomendó bajar la llave general de electricidad antes de abandonar la vivienda, siempre que sea posible hacerlo de forma segura.

También pidió evitar el contacto con cables, columnas y equipos eléctricos mojados o ubicados sobre superficies húmedas.

El Ministerio recordó que no se deben cruzar caminos, rutas ni puentes inundados, ya sea caminando, en automóvil, moto o a caballo.

Asimismo, aconsejó utilizar botas y guantes para protegerse del contacto con el agua y evitar caminar descalzo.

En el caso de los niños, las autoridades recomendaron extremar las precauciones y evitar que jueguen o se bañen en zonas inundadas o cañadas.

Cómo potabilizar el agua durante una inundación, según el MSP

El MSP también advirtió sobre los riesgos sanitarios asociados al consumo de agua contaminada.

Para beber, cocinar, higienizarse o preparar mamaderas y alimentos, recomendó utilizar únicamente agua segura.

En caso de dudas sobre la calidad del agua disponible, el organismo indicó dos procedimientos para desinfectarla:

Hervir el agua durante tres minutos.

Agregar dos gotas de hipoclorito de sodio comercial apto para desinfección de agua por cada litro, y dejarla reposar durante 30 minutos antes de utilizarla.

La desinfección química debe realizarse con un producto adecuado para potabilizar agua, sin perfumes ni otros aditivos. Si existe sospecha de contaminación con combustibles u otras sustancias químicas, hervir o agregar hipoclorito no garantiza que el agua sea segura.

Qué hacer con los alimentos que estuvieron en contacto con agua de inundación

Otra de las recomendaciones del Ministerio está vinculada con la manipulación y conservación de alimentos.

El MSP aconsejó descartar los alimentos que hayan estado en contacto con el agua de inundación, incluso si se encuentran envasados.

Los alimentos que permanezcan en buenas condiciones deben almacenarse en recipientes herméticos y mantenerse elevados del suelo.

También recomendó lavarse las manos con agua segura y jabón antes de cocinar, comer o amamantar, así como después de manipular objetos que hayan estado en contacto con el agua de inundación.

Precauciones ante mosquitos, serpientes y otros animales ponzoñosos

Las inundaciones también pueden favorecer la presencia de mosquitos y el desplazamiento de animales ponzoñosos hacia zonas habitadas.

Para reducir estos riesgos, el MSP recomendó utilizar repelente y ropa de manga larga, además de eliminar o vaciar recipientes que acumulen agua estancada.

También aconsejó sacudir el calzado y la ropa antes de utilizarlos, evitar introducir las manos en huecos, paredes o escombros y usar botas altas y guantes gruesos.

Cuándo consultar al médico después de una inundación

El Ministerio de Salud Pública identificó una serie de síntomas ante los cuales recomienda buscar atención médica, especialmente después de haber estado expuesto a aguas de inundación.

Entre ellos se encuentran:

Fiebre.

Náuseas o vómitos.

Dolores musculares intensos y persistentes.

Diarrea.

Lesiones en la piel, especialmente si están acompañadas de fiebre.

La cartera también recordó que las inundaciones pueden generar estrés, miedo, insomnio y angustia.

En ese sentido, recomendó prestar atención a las señales de malestar emocional, mantener el contacto con familiares y personas de confianza, compartir las preocupaciones y consultar con profesionales de la salud cuando sea necesario.

Qué tener en cuenta antes de regresar a una vivienda inundada

Finalmente, el MSP recomendó no regresar a las viviendas afectadas hasta que las autoridades locales indiquen que es seguro hacerlo.

Antes de volver a ocupar el hogar, es necesario contar con una evaluación de posibles daños estructurales, riesgos eléctricos y condiciones de seguridad de las conexiones de gas, realizada por personal autorizado.

El organismo advirtió, además, que las puertas y ventanas metálicas pueden conducir electricidad si existen instalaciones dañadas.

Las recomendaciones forman parte de las medidas preventivas difundidas por el Ministerio de Salud Pública para reducir los riesgos sanitarios y los accidentes asociados a posibles inundaciones.