BPS anuncia beneficios especiales para jubilados y pensionistas desde noviembre: hasta cuándo estará disponible y cómo se puede acceder

El Banco de Previsión Social (BPS) implementará a partir del 1° de noviembre de 2026 una serie de medidas para facilitar el acceso al crédito y aliviar el endeudamiento de jubilados y pensionistas, con beneficios especiales para quienes perciben las pasividades más bajas.

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Las medidas incluyen una reducción de las tasas de interés de los préstamos sociales , condiciones diferenciales para los beneficiarios de menores ingresos y la posibilidad de refinanciar deudas acumuladas con exoneraciones de intereses, moras y recargos.

Además, el organismo redujo las tasas de los créditos destinados a tratamientos odontológicos, audífonos, lentes y prótesis.

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El BPS dispuso una reducción general de 2,25 puntos porcentuales en las tasas de interés de los préstamos sociales para jubilados y pensionistas.

Sin embargo, los beneficiarios que perciben pasividades mínimas podrán acceder a condiciones más favorables, con una reducción adicional de cinco puntos porcentuales respecto de las nuevas tasas generales.

Este beneficio especial estará disponible durante 90 días a partir del 1° de noviembre y se aplicará a los nuevos préstamos solicitados por los pasivos de menores ingresos.

Las tasas quedarán establecidas de la siguiente manera:

De esta forma, los jubilados y pensionistas comprendidos en el régimen diferencial podrán acceder a créditos con menores costos financieros.

BPS permitirá refinanciar deudas en hasta 36 cuotas y eliminará intereses y recargos

Otra de las medidas anunciadas por el organismo está dirigida a los jubilados y pensionistas que mantienen deudas por préstamos sociales.

A partir de noviembre, el BPS habilitará un régimen especial de refinanciación para deudas generadas hasta el 31 de mayo de 2026.

El beneficio contempla la exoneración total de los intereses, moras y recargos acumulados sobre la deuda original.

Además, los beneficiarios podrán refinanciar el saldo pendiente en hasta 36 cuotas, con una tasa de interés equivalente a la mitad de la vigente.

Esta medida se suma a la posibilidad habilitada durante octubre de unificar deudas correspondientes a préstamos anteriores y renovarlas en un plazo de hasta 24 cuotas.

Préstamos del BPS para lentes, audífonos y tratamientos dentales: las nuevas tasas

El BPS también implementó una reducción de las tasas de interés para préstamos destinados a cubrir determinadas necesidades de salud.

En estos casos, la tasa pasó del 19,5% al 12%, lo que representa una disminución de 7,5 puntos porcentuales.

La reducción alcanza a los créditos destinados a:

Tratamientos odontológicos.

Compra de audífonos.

Adquisición de lentes.

Compra de prótesis en general.

El objetivo de esta modificación es reducir el costo de financiamiento para jubilados y pensionistas que necesitan acceder a estos tratamientos o dispositivos.

Desde cuándo se aplican los nuevos beneficios del BPS

Las nuevas condiciones de financiamiento comenzarán a regir el domingo 1° de noviembre de 2026, aunque algunas de las medidas, como la reducción de las tasas para préstamos vinculados a la salud y la unificación de deudas, ya fueron implementadas.

Las tasas diferenciales para jubilados y pensionistas que perciben pasividades mínimas tendrán una vigencia inicial de 90 días.

Por su parte, la refinanciación especial permitirá regularizar deudas anteriores al 31 de mayo de 2026 bajo las condiciones establecidas por el organismo.

Los interesados pueden consultar los requisitos y las condiciones de los préstamos sociales a través de los canales oficiales del Banco de Previsión Social.