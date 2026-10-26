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El triunfo de Lula provocó un desplome bursátil que recortó US$ 10.000 millones a los grandes banqueros brasileños

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva desató un desplome en los mercados locales y una fuerte caída del real, golpeando las fortunas de los principales referentes del sector financiero brasileño

26 de octubre de 2026 15:00 hs
Lula da Silva fue reelecto presidente de Brasil&nbsp;

Lula da Silva fue reelecto presidente de Brasil 

Foto: EFE / Sebastiao Moreira

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil provocó una fuerte turbulencia en los mercados financieros, generando pérdidas conjuntas de cerca de US$ 10.000 millones para los banqueros más ricos del país en una sola jornada, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

El desplome de la bolsa y la caída del real —que retrocedió un 9%— respondieron a la cautela de los inversores ante la expectativa de una política fiscal más flexible que reduzca el margen para recortar la tasa de interés.

El impacto se sintió con fuerza en las mayores fortunas del sector. André Esteves, fundador del Banco BTG Pactual, encabezó las pérdidas al resignar US$ 4.400 millones, lo que representó cerca del 30% de su patrimonio.

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Por su parte, David Vélez, fundador de Nu Holdings (Nubank), vio reducir su patrimonio en US$ 2.600 millones, mientras que los hermanos Pedro y Fernando Moreira Salles, accionistas del Itaú Unibanco, registraron un retroceso combinado de US$ 2.000 millones.

En conjunto, los diez brasileños con mayor patrimonio mundial perdieron US$ 15.000 millones en el día posterior al balotaje.

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