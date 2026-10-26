La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil provocó una fuerte turbulencia en los mercados financieros, generando pérdidas conjuntas de cerca de US$ 10.000 millones para los banqueros más ricos del país en una sola jornada, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.
El triunfo de Lula provocó un desplome bursátil que recortó US$ 10.000 millones a los grandes banqueros brasileños
El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva desató un desplome en los mercados locales y una fuerte caída del real, golpeando las fortunas de los principales referentes del sector financiero brasileño