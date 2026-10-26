El triunfo de Lula provocó un desplome bursátil que recortó US$ 10.000 millones a los grandes banqueros brasileños

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil provocó una fuerte turbulencia en los mercados financieros, generando pérdidas conjuntas de cerca de US$ 10.000 millones para los banqueros más ricos del país en una sola jornada, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

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El desplome de la bolsa y la caída del real —que retrocedió un 9%— respondieron a la cautela de los inversores ante la expectativa de una política fiscal más flexible que reduzca el margen para recortar la tasa de interés.

El impacto se sintió con fuerza en las mayores fortunas del sector. André Esteves, fundador del Banco BTG Pactual, encabezó las pérdidas al resignar US$ 4.400 millones, lo que representó cerca del 30% de su patrimonio.

Por su parte, David Vélez, fundador de Nu Holdings (Nubank), vio reducir su patrimonio en US$ 2.600 millones, mientras que los hermanos Pedro y Fernando Moreira Salles, accionistas del Itaú Unibanco, registraron un retroceso combinado de US$ 2.000 millones.