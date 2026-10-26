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"Tantos recuerdos y el orgullo": la evocación de Maximiliano Pereira al cumplirse hoy 21 años de su debut con la selección uruguaya

El Mono fue un personaje importante en Uruguay y fue dirigido en la celeste por distintos técnicos, logrando como hito, la Copa América 2011

26 de octubre de 2026 15:22 hs
Maximiliano Pereira la tarde en la que debutó con la selección uruguaya ante México

Maximiliano Pereira la tarde en la que debutó con la selección uruguaya ante México

El 26 de octubre de 2005 marcó el comienzo de una de las trayectorias más destacadas en la historia reciente de la selección uruguaya. Este lunes se cumplen exactamente 21 años de aquel estreno internacional de Maximiliano Pereira, quien utilizó sus redes sociales para recordar el momento.

Así, el futbolista compartió una sentida reflexión: “Hace 21 años comenzaba una de las etapas más lindas de mi carrera. Mi primer partido defendiendo la camiseta de Uruguay. En aquel momento no imaginaba todo lo que vendría después… 125 partidos, tantos recuerdos y el orgullo de haber representado a mi país. Hay momentos que quedan para siempre. @aufoficial”.

El debut de Maximiliano Pereira, 21 años después

Aquel estreno de Maximiliano Pereira se produjo en el Estadio Jalisco de Guadalajara, en el marco de un amistoso internacional en el que Uruguay cayó derrotado por 3-1 ante la selección de México.

En esa jornada, el futbolista saltó al campo portando la camiseta número 16 en su espalda y permaneció en cancha hasta el minuto 70.

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El entrenador que le brindó esa primera oportunidad fue Jorge Fossati, un nombre de plena vigencia en el fútbol local que actualmente comanda a Liverpool, el líder del Torneo Clausura que viene de dar un golpe clave al vencer 1-0 como visitante a Nacional en el Gran Parque Central este domingo.

Aquel cruce en tierras mexicanas fue solo el punto de partida de un recorrido legendario.

Con la celeste, el Mono Pereira disputó 125 partidos internacionales, convirtió tres tantos, y fue pilar de una era inolvidable.

Se consagró campeón de la Copa América 2011 en Argentina y representó a su país en tres Mundiales: Sudáfrica 2010 -donde Uruguay finalizó en un histórico cuarto puesto y él anotó un recordado gol en semifinales ante Holanda-, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Dos décadas después, la huella de aquel lateral incansable permanece imborrable en la memoria colectiva del fútbol uruguayo.

Así lo recordó el Mono Pereira:

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