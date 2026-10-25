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Domingo perfecto en Azerbaiyán: la sub 15 de Uruguay venció a Zambia y también a Comoras en el Mundial

Los dirigidos por Gustavo Bueno se encaminaron en el grupo, luego de haber comenzado con derrota contra Moldavia

25 de octubre de 2026 13:44 hs
La selección uruguaya sub 15 logró dos triunfos consecutivos en el Mundial

La selección uruguaya sub 15 logró dos triunfos consecutivos en el Mundial

La selección uruguaya sub 15 completó un domingo soñado en la novedosa Copa Mundial y Festival de la FIFA que se disputa en Azerbaiyán.

Tras el tropiezo inicial del sábado ante Moldavia (1-0), el combinado dirigido por Gustavo Bueno reaccionó con autoridad al encadenar dos victorias consecutivas este domingo y determinantes por el Grupo X: primero venció 3-1 a Zambia y más tarde selló un trascendente 4-2 sobre Comoras.

En el primer turno matutino en el Hovsan Complex, la celeste de Gustavo Bueno impuso condiciones frente a Zambia.

Con una alineación titular conformada por Tomás Carballo en el arco; Bruno González, Lautaro Sosa, el capitán Juan Míguez y Bruno Casco en el fondo; junto a Luca Di Matteo, Thiago García y Santiago Larrosa en ataque -además de los ingresos de Mateo Sagasta, Thiago Guimaraens y Kevin Miguelez-, Uruguay mostró solidez colectiva y liquidó el pleito con tantos de Sosa, Guimaraens y Larrosa.

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Buen triunfo ante Comoras

Apenas unas horas después, la selección uruguaya ratificó su gran momento al doblegar a Comoras por 4-2.

El gran protagonista del encuentro fue Santiago Larrosa, quien completó una faena consagratoria al marcar un triplete, complementado por un gol del capitán Juan Míguez.

Con este doble festejo en una misma jornada, los dirigidos por Gustavo Bueno sumaron seis puntos vitales que revitalizan su camino en la competencia, afianzan el funcionamiento ofensivo y llenan de confianza al plantel para encarar la recta final de la fase de grupos.

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