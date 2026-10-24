Uruguay perdió 1-0 ante Moldavia en su debut por el Mundial Sub 15 de Azerbaiyán, que se juega en modalidad de fútbol 8: qué partidos le quedan

La selección uruguaya sub 15 perdió 1-0 ante Moldavia este sábado por la mañana en su debut por el Mundial y Festival de la categoría en Azerbaiyán , que se juega en modalidad de fútbol 8 y en el que compiten 189 países.

Tudor Brinza anotó el único gol del partido para los moldavos a los 35 minutos del encuentro, disputado en el Complejo Deportivo de Hovsan , donde se disputa gran parte del torneo.

La celeste, dirigida por Gustavo Bueno , formó con los siguientes ocho futbolistas: Thiago Caraballo (Peñarol), Joaquín Miguez (Montevideo City Torque), Ignacio Echevarría (Montevideo City Torque), Bautista González (Racing), Bautista Casco (Liverpool), Thiago Guimaraens (Nacional), Tiziano García (Racing) y Santiago Larrosa (Montevideo City Torque).

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Los partidos del Mundial, el primero de la categoría, son de dos tiempos de 20 minutos cada uno, y la celeste tendrá otros cuatro partidos para buscar avanzar en el torneo: Zambia (este domingo a las 04:30 de la madrugada uruguaya), Comoras (el mismo domingo a las 11:15), Tanzania (lunes a las 03:15) y Montserrat (lunes a las 10:00).

Fixture confirmado para la - en el Mundial de Azerbaiyán pic.twitter.com/dmHT1m7i6G — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 14, 2026

La clasificación a la siguiente fase de dividirá en "seis categorías de rendimiento, basadas en los resultados de la fase de clasificación", detalló FIFA en un comunicado. Todos los equipos continuarán compitiendo hasta el último día, el viernes 30 de octubre.

"Se proclamarán los ganadores de cada categoría, y el equipo que se alce con la victoria en la categoría A será coronado campeón de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA", se lee en la página de la Federación.