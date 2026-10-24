Luego de que rechazaran su nueva propuesta, los clubes de la C aceptaron quitar los descensos de Segunda y jugar un repechaje: qué falta para que se concrete el cambio

Los clubes de la Primera Divisional C aceptaron la propuesta de la Segunda División Profesional de eliminar los dos descensos de esta temporada para solo jugar un repechaje entre el último de la tabla del Descenso de esa categoría y el tercero de la división amateur, luego de que los equipos de la B rechazaran los cambios propuestos a la idea original.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

En principio, las instituciones de Segunda votaron por mayoría en un Consejo de Liga cambiar el formato de los descensos de la categoría a cuatro fechas de su cierre. La intención es pasar de dos descensos directos a solo un cupo para un repechaje, sin tocar los dos ascensos ya previstos de la C para aumentar a 16 la cantidad de equipos en la B.

La propuesta pasó al Consejo de Liga de la C, que aceptó esta idea pero propuso un cambio para la siguiente temporada: que la B tenga tres descensos directos y la C tres ascensos.

Esta moción volvió a la mesa de clubes de la Segunda División, que rechazaron esta modificación. Tras ello, este viernes por la noche la asamblea de la tercera categoría del fútbol uruguayo resolvió aprobar la idea inicial propuesta por los equipos de la categoría superior.