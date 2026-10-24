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Luego de que rechazaran su nueva propuesta, los clubes de la C aceptaron quitar los descensos de Segunda y jugar un repechaje: qué falta para que se concrete el cambio

Los clubes de la Primera Divisional C querían que en 2027 hubiese tres ascensos y tres descensos directos entre la B y la C, pero los clubes de Segunda no aprobaron el cambio

24 de octubre de 2026 16:22 hs
Sede de la AUF

Sede de la AUF

Camilo dos Santos

Los clubes de la Primera Divisional C aceptaron la propuesta de la Segunda División Profesional de eliminar los dos descensos de esta temporada para solo jugar un repechaje entre el último de la tabla del Descenso de esa categoría y el tercero de la división amateur, luego de que los equipos de la B rechazaran los cambios propuestos a la idea original.

En principio, las instituciones de Segunda votaron por mayoría en un Consejo de Liga cambiar el formato de los descensos de la categoría a cuatro fechas de su cierre. La intención es pasar de dos descensos directos a solo un cupo para un repechaje, sin tocar los dos ascensos ya previstos de la C para aumentar a 16 la cantidad de equipos en la B.

La propuesta pasó al Consejo de Liga de la C, que aceptó esta idea pero propuso un cambio para la siguiente temporada: que la B tenga tres descensos directos y la C tres ascensos.

Esta moción volvió a la mesa de clubes de la Segunda División, que rechazaron esta modificación. Tras ello, este viernes por la noche la asamblea de la tercera categoría del fútbol uruguayo resolvió aprobar la idea inicial propuesta por los equipos de la categoría superior.

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Ahora el proyecto pasará al Consejo de Fútbol Profesional, que también deberá aprobar la modificación.

Si este último da el visto bueno la propuesta llegará al Congreso de la AUF, que definirá si el proyecto sigue o no. Todo esto debe ocurrir antes del 8 de noviembre, día en el que se cerrará la fase regular de la Segunda División.

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