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Rampla Juniors no encuentra salida a sus graves problemas y no se presenta a jugar ante Artigas por la Divisional C, por lo que pierde los puntos y será multado

El club picapiedra sigue metido en una crisis sin salida y ahora ni siquiera jugará

20 de octubre de 2026 15:04 hs
Rampla Juniors

Rampla Juniors

Foto: @DivisionalCAUF

El panorama institucional y deportivo de Rampla Juniors continúa deteriorándose. Este martes se conoció una noticia que ratifica el complejo momento que atraviesa el club: la institución notificó formalmente a la Mesa Ejecutiva de la Primera Divisional C que su primer equipo no se presentará a disputar el encuentro programado frente a Artigas, fijado para este miércoles 21 de octubre de 2026 y correspondiente a la décima etapa del Torneo Final.

La resolución oficial expedida por el citado organismo deja al descubierto la gravedad del asunto.

La decisión de la Mesa Ejecutiva de la Divisional C

En sus considerandos, la Mesa Ejecutiva de la Divisional C señala que la inasistencia a un compromiso oficial constituye una clara infracción al Reglamento General de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y que, al ser imputable únicamente a Rampla Juniors, corresponde otorgar las unidades en disputa al rival de turno.

En concreto, la Mesa Ejecutiva resolvió lo siguiente:

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1) Declarar la no presentación de Rampla Juniors F.C. para el cruce fijado contra el C.A. Artigas.

2) Otorgar los 3 puntos en disputa a C.A. Artigas, adjudicándole un resultado formal a su favor de 3 a 0.

3) Aplicar la sanción económica pertinente por vía administrativa, dando aviso de inmediato al área de Contaduría de la AUF y notificando al club infractor.

4) Notificar a las áreas operativas de la AUF encargadas de la organización de espectáculos deportivos para cancelar el operativo logístico del juego.

5) Comunicar la decisión a la totalidad de las instituciones participantes de la liga.

Con este fallo, el equipo rojiverde no solo pierde puntos vitales en los escritorios, sino que suma una multa administrativa que profundiza aun más la crisis que atraviesa.

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