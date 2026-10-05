Insólito: se lesionó el árbitro de Bella Italia vs Mar de Fondo por la Primera Divisional C y lo reemplazó un juez que estaba mirando el partido en la tribuna

El fútbol uruguayo siempre puede sorprender un poco más . Este fin de semana lo hizo en la noche del domingo, cuando el árbitro del partido entre Bella Italia y Mar de Fondo por la Primera Divisional C se lesionó a 15 minutos del final , y la solución fue reemplazarlo con un juez que estaba mirando el encuentro en la tribuna.

El encuentro, disputado en el Parque Palermo, fue emocionante. Mar de Fondo lo comenzó ganando a los 11 con un gol de Luca Gutiérrez y pocos minutos después se fue expulsado el golero de Bella Italia, Matías Cano . Sin embargo, el equipo propiedad de Fernando Muslera lo empató a los 31 con un tanto de Mateo Marra.

Gutiérrez le volvió a dar la ventaja a Mar de Fondo apenas comenzó la segunda mitad, pero Mateo Torres lo volvió a empatar a los 58. Cuatro minutos después Nahuel Marzochi, de penal, puso otra vez arriba al albinegro 3-2.

Cuando faltaban 15 minutos para el final del partido , el árbitro Mauricio Roldán se tiró al suelo lesionado. Sus asistentes, Carlos Morales y Santiago Toja , lo retiraron en andas del campo de juego ya que no había camilla, y el partido quedó en jaque, debido a que en las divisiones C y D no se designa a un cuarto árbitro.

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Imagen del encuentro entre Bella Italia y Mar de Fondo, cuando el árbitro Mauricio Roldán aún estaba en cancha Foto: Bella Italia

El encuentro estuvo parado más de media hora, hasta que otro juez apareció en el campo de juego: Leandro Lasso. De acuerdo a los distintos medios presentes en el partido, el árbitro de Primera estaba en la tribuna viendo el encuentro, y se ofreció para dirigir los 15 minutos finales. Menos de un día antes, Lasso dirigió el encuentro entre Tacuarembó y Atenas de San Carlos, en el Estadio Goyenola del norte del país.

Al encuentro le quedaba una emoción más: a poco del final, Francisco Havranek empató el partido para Bella Italia y dejó el marcador 3-3, en un apasionante encuentro de la Primera Divisional C.

Con el empate, Bella Italia rescató un punto importante en su pelea por la tabla alta del Torneo Final. El líder es Bella Vista con 24 puntos, seguido de Salto y Deportivo Colonia, ambos escoltas con 20, y por el equipo de Muslera, que está cuarto con 18 unidades. Mar de Fondo, en tanto, está el onceavo lugar con 11 puntos.