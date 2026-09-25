Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi designó al ex Nacional Álvaro Apólito como nuevo DT y asumió junto a su cuerpo técnico

Deportivo LSM , el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi que milita en la Divisional C del fútbol uruguayo, designó como entrenador a Álvaro Apólito , quien toma el cargo que había quedado vacante esta semana tras la salida de Rafael Cánovas .

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El club comunicó al nuevo DT, de 37 años y exjugador de Nacional, quien llega junto al ayudante técnico Andrés Suárez y el preparador físico Nathan Perla.

Apólito tiene experiencia en conducción técnica como asistente en Central Español, junto a Maximiliano Viera en 2022, Uruguay Montevideo en 2023, y en Deportivo Maldonado y Albion, ambos en el CT de Joaquín Boghossian en 2024.

Como futbolista, fue un delantero que hizo formativas en Nacional, club en el que debutó en Primera en 2008 y llegó a jugar cuatro partidos, proclamándose campeón del Uruguayo 2008/09, años en los que vistió la tricolor.

La decisión que por primera vez tomaron Luis Suárez y Lionel Messi con el DT de Deportivo LSM, su equipo en la Divisional C de Uruguay

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Álvaro Apólito en Nacional Foto: Atilio Software

Luego, fue cedido a Cerro, pasó por Juventude de Brasil, Sud América, Huracán, Central Español, Huracán Buceo y Villa Española, club en el que se retiró en 2019.

Apólito será el segundo DT en la historia del equipo de Suárez y Messi, que debutó el año pasado en la Divisional D y que logró el título y el ascenso de la mano de Cánovas, el primer entrenador que tuvo el club.

Álvaro Apólito Gentileza Prensa Huracán Buceo

Actualmente, en el Torneo Final de la C, Deportivo LSM se ubica en la 7ª posición, con 13 puntos en nueve partidos disputados a la fecha.

El líder es Sportivo Bella Italia, el equipo de la SAD de Fernando Muslera, que este fin de semana goleó por 4-1 a Sud América y que suma 23 unidades.

Deportivo LSM y Bella Italia se habían enfrentado en la fecha anterior con empate 1-1.

En la C, una categoría más pesada, que no han podido repetir la contundencia del año pasado, pese a contar con refuerzos de primer nivel como Christian "Keke" Almeida, Mario Risso o Rodrigo Amaral.

El debut de Apólito será el próximo domingo a las 15:00 de visitante ante Salto FC en el Estadio J.J. Vispo.