Delgado criticó el discurso de Orsi en la ONU: "Nicaragua y Venezuela no aparecieron, y de Cuba eligió hablar del bloqueo"

Álvaro Delgado compartió su visión sobre las palabras de Yamandú Orsi el jueves pasado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York . El presidente del Directorio del Partido Nacional criticó especialmente que el discurso de Orsi terminó "diciendo lo mismo que ya decía su partido " y que "hubo mucho mensaje para la interna y muy poca política de Estado ".

Delgado también hizo referencia a las reuniones que el mandatario del Estado había tenido con diferentes partidos políticos de la oposición antes de su aparición en Nueva York y reprochó que lo conversado en su momento no se reflejara en el discurso final.

" Si se llama a todos los partidos para escuchar, no puede ser simplemente para pedir opiniones y después terminar diciendo lo mismo que ya decía su partido ", escribió el presidente del Directorio del Partido Nacional en X.

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El jerarca blanco hizo especial hincapié en el comentario de Orsi sobre la situación de Cuba . El presidente había dicho que Uruguay no podía ser "indiferente" ante el "dolor que implica un estado de guerra interminable, el miedo y el dolor que genera el crimen organizado, la amenaza permanente del terrorismo, la represión que surge de la tiranía o el sufrimiento que provoca un férreo bloqueo económico como el que sufre el pueblo cubano".

Hace pocos días el Presidente @OrsiYamandu nos convocó para conversar sobre la posición de Uruguay ante la ONU. Le planteamos hablar claro sobre democracia y elecciones libres en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ayer Nicaragua y Venezuela no aparecieron, y de Cuba eligió hablar del…

Sobre esto, Delgado escribió: "Le planteamos hablar claro sobre democracia y elecciones libres en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ayer Nicaragua y Venezuela no aparecieron, y de Cuba eligió hablar del bloqueo".

El antecedente de las reuniones

A comienzo de setiembre Orsi y Delgado se habían reunido para conversar en la previa a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El encuentro multipartidario original había sido postergado por tensiones internas, luego de que el Partido Nacional marcara distancia ante acusaciones del oficialismo contra Luis Lacalle Pou por caso Cardama.

En su momento, Delgado había pedido a Orsi que aproveche su participación para pedir una "reapertura democrática en Cuba", "que exigiera elecciones libres y con garantías en Nicaragua" y que reclamara "un calendario y un cronograma de apertura electoral en Venezuela".