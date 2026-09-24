Orsi hablará ante la Asamblea General de la ONU este jueves: también se reunirá con primer ministro de Países Bajos

El presidente de la República Yamandú Orsi hablará ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York este jueves luego del mediodía.

Orsi inició el lunes su agenda oficial en Estados Unidos , donde mantuvo distintos encuentros con autoridades. Entre ellas, este jueves mantendrá una reunión con el primer ministro de Países Bajos Rob Jetten . Esta última instancia será en la previa del discurso del presidente en la ONU, que se estima ocurrirá entre las 12:30 y 13:00, según dijeron fuentes del entorno presidencial a El Observador.

Además, el primer mandatario declinó de la invitación de una reunión con el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani por razones de agenda , confirmaron desde la Presidencia de la República a El Observador. El semanario Búsqueda había informado en primera instancia que Mamdani había invitado al uruguayo. El neoyorquino ha mantenido reuniones con otros jerarcas que viajaron a su ciudad en el marco del encuentro de la ONU, como por ejemplo el presidente de España Pedro Sánchez .

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En las últimas horas el presidente uruguayo también mantuvo un encuentro con Karan Bhatia , director global de Asuntos Gubernamentales y Política Pública de Google . Uno de los ejes centrales del diálogo sostenido fue el centro de datos en Canelones . Según detalló Bhatia, traerá "empleo, crecimiento económico e ingresos fiscales para la región". Esta estrategia de expansión está encabezada por el proyecto el centro de datos que Google construye en el Parque de las Ciencias, Canelones .

La inversión directa de la firma multinacional para ejecutar este proyecto asciende a los 850 millones de dólares y se ha estimado oficialmente que las obras de construcción demandarán un período de 26 meses de trabajo ininterrumpido.

El presidente le confirmó a El Observador en Nueva York que se reunirá el jueves con el CEO de Praxis. La comunidad tecnológica de esa empresa eligió el país para construir su ciudad del futuro. Praxis asegura contar actualmente con más de 2.500 personas comprometidas a mudarse. Esta comunidad desde hace años busca un lugar donde construir su proyecto y eligió Uruguay para instalarse dentro del desarrollo +Colonia.

Esta será la segunda participación de Orsi en la Asamblea General de la ONU desde que asumió la Presidencia. El mandatario ya había viajado a Nueva York en setiembre de 2025; en aquella oportunidad, durante su discurso ante el plenario, Orsi había revindicado la fortaleza de las instituciones y de los partidos políticos en Uruguay y destacó la alternancia entre distintas fuerzas políticas como una característica de la democracia uruguaya.