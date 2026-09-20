Orsi iniciará este lunes su agenda en Nueva York con un diálogo sobre inteligencia artificial

El presidente Yamandú Orsi comienza este lunes su agenda oficial en Nueva York , en el marco de su participación en las actividades de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este domingo estará dedicado a trabajos de preparación de las intervenciones y reuniones previstas para los próximos días.

El primer compromiso de la agenda será este lunes , entre las 15:00 y las 17:00, cuando Orsi participe del "Diálogo presidencial sobre la inteligencia artificial".

El martes, a las 19:00, el mandatario intervendrá en la cena ofrecida por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

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La agenda continuará el miércoles con una reunión con Karan Bhatia , director Global de Asuntos Gubernamentales y Política Pública de Google , prevista para las 11:00.

Ese mismo día, a las 13:30, Orsi participará de una actividad de Urupabol, el organismo de integración y cooperación que reúne a Uruguay, Paraguay y Bolivia. A las 15:00, el presidente estará en el encuentro denominado "Compromiso Regional de Santiago contra la delincuencia organizada internacional". Se trata de una reunión privada entre jefes de Estado y de Gobierno, con un intercambio informal sobre la temática. El encuentro incluirá posteriormente una fotografía oficial.

El jueves será uno de los principales momentos de la agenda de Orsi en Nueva York, cuando intervenga ante el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Para el viernes está prevista una reunión del presidente uruguayo con el secretario general de Naciones Unidas.

En paralelo mantendrá encuentros bilaterales durante su estadía en Nueva York aunque todavía no están confirmados porque la agenda se encuentra en construcción.

Orsi había pedido autorización al Parlamento para viajar a Estados Unidos

El presidente había solicitado al Parlamento autorización para viajar a Estados Unidos entre el 20 y el 26 de setiembre, con el objetivo de participar en el 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La autorización se suma a otro viaje previsto para el 17 al 19 de setiembre, solicitado por "motivos personales".

Esta será la segunda participación de Orsi en la Asamblea General de la ONU desde que asumió la Presidencia. El mandatario ya había viajado a Nueva York en setiembre de 2025; en aquella oportunidad, durante su discurso ante el plenario, Orsi había revindicado la fortaleza de las instituciones y de los partidos políticos en Uruguay y destacó la alternancia entre distintas fuerzas políticas como una característica de la democracia uruguaya.