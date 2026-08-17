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Orsi pidió autorización al Parlamento para salir del país en setiembre por tres días por "motivos personales"

Pocos días después, el presidente tiene previsto viajar a Estados Unidos para participar en una nueva edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas

17 de agosto de 2026 15:42 hs
Yamandú Orsi, presidente de la República. Archivo

Yamandú Orsi, presidente de la República. Archivo

Foto: Presidencia de la República

El presidente de la República, Yamandú Orsi, pidió autorización al Parlamento para salir del país por "motivos personales" entre el jueves 17 y el sábado 19 de setiembre.

Así consta en la solicitud enviada por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. La autorización es necesaria dado que la salida al exterior es por más de 48 horas.

Por otra parte, Orsi tiene previsto un segundo viaje en setiembre. En la solicitud, ya pidió al Parlamento autorización para viajar entre el 20 y el 26 de setiembre a Estados Unidos y así poder participar en el 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Es usual que los jefes de Estado asistan a esta altura del año a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Orsi ya lo hizo en setiembre del año pasado.

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