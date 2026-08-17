Orsi pidió autorización al Parlamento para salir del país en setiembre por tres días por "motivos personales"

El presidente de la República, Yamandú Orsi , pidió autorización al Parlamento para salir del país por "motivos personales" entre el jueves 17 y el sábado 19 de setiembre .

Así consta en la solicitud enviada por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. La autorización es necesaria dado que la salida al exterior es por más de 48 horas .

Por otra parte, Orsi tiene previsto un segundo viaje en setiembre . En la solicitud, ya pidió al Parlamento autorización para viajar entre el 20 y el 26 de setiembre a Estados Unidos y así poder participar en el 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Es usual que los jefes de Estado asistan a esta altura del año a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Orsi ya lo hizo en setiembre del año pasado.

Durante su discurso del año pasado, el mandatario uruguayo había reivindicado la fortaleza de las instituciones y de los partidos en Uruguay, apelando a la solidez democrática y a la naturalidad con la que se da la alternancia en el gobierno por parte de distintos partidos.

También había destacado la "estabilidad" en medio de un mundo cada vez más "convulsionado" y había hecho un llamado a la paz en relación a la guerra en Medio Oriente.