La casa de la economía uruguaya: 21 participantes, mil tensiones y ninguna eliminación

¿Qué pasa si los principales protagonistas de la economía uruguaya tienen que convivir bajo el mismo techo? El resultado es una casa bastante particular: un dólar que no se mueve de la reposera, un agro que siempre tiene algo para reclamar, un consumo que sigue pasando la tarjeta y un Banco Central que intenta mantener el orden.

En esta versión económica de Gran Hermano no hay cámaras indiscretas ni peleas por la comida. El conflicto está en otro lado: precios, salarios , inversiones, exportaciones, impuestos, combustibles y cuentas que nunca terminan de cerrar.

Son 21 participantes con personalidades únicas y convivencia obligada. Están los indispensables que sostienen la estructura, los que encienden la polémica apenas abren la boca y esos que, aun intentando pasar desapercibidos, terminan revolviendo el ambiente.

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En esta casa no hay puerta de salida ni placa de eliminación: es un equilibrio tenso donde todos se miran de reojo, sabiendo que la cuenta que genera uno la terminan pagando entre todos.

Los que disputan la cancha: ¿quién está en el Living?

Agro, el quejoso

Es uno de los participantes fuertes de la casa, pero siempre tiene algún motivo para protestar. Si no es una sequía, es una mala zafra, los costos o el precio de los productos. Y cuando el dólar no acompaña, aparece en el confesionario para explicar que producir se volvió más difícil.

Se lleva bien con: Exportaciones

Se lleva mal con: Dólar (planchado) y Costo País

Exportaciones, el que paga parte de la fiesta

Es uno de los participantes que más sale de la casa. Se va al exterior, vende productos uruguayos y vuelve con dólares. Agricultura, ganadería, celulosa y otros sectores dependen de que pueda seguir haciendo viajes exitosos. El problema es que cuando vuelve siempre tiene alguna queja sobre cuánto le costó producir lo que vendió.

Costo País, el del peaje

Es el participante más pesado de la casa, el que le pone una tarifa fija a cada movimiento que hacen los demás. No podés prender una luz, abrir la canilla, cargar combustibles o contratar un servicio sin que aparezca a pasarte la factura. Le echa la culpa al tamaño de la casa (“somos poquitos, gente, es un tema de escala”), pero la realidad es que les complica la vida a todos por igual.

Se lleva bien con: las empresas públicas y las estructuras tarifarias rígidas.

Se lleva mal con: Agro, Exportaciones e Inversión.

Gasto Público, el tarjetero

Es el participante que promete que el lunes empieza la dieta. Dice que va a controlar los gastos, pero siempre aparece con una nueva cuenta debajo del brazo. El resto de la casa le recuerda que no puede gastar para siempre más de lo que tiene, pero él responde que después lo acomoda.

Se lleva bien con: Consumo (mientras dure el gasto público).

Se lleva mal con: Riesgo País, que le saca los trapos al sol frente a los inversores.

Inversión, la indecisa

Cuando mira la casa, recorre las habitaciones, pero le cuesta decidir si se queda. Antes de instalarse quiere saber cuánto cuesta todo, cuáles son las reglas y qué condiciones tendrá durante su estadía. Todos intentan convencerla de que se quede, pero ella responde siempre lo mismo: “Lo voy a pensar”.

Importaciones, la compradora compulsiva

No puede ver algo afuera sin querer traerlo. Entra a la casa con productos, máquinas, tecnología, insumos y, cada vez más, vehículos eléctricos. Es amiga del dólar bajo, porque cuando el billete está tranquilo le resulta más fácil traer cosas desde afuera. Mientras el resto pregunta cómo va a pagar todas esas compras, ella sigue entrando con autitos chinos por la puerta del garaje.

Se lleva bien con: Dólar y Consumo.

Se lleva mal con: los productores locales.

La cocina : Donde siempre hay algo que discutir

Ancap, el dueño de la calculadora

Es el participante que controla uno de los temas que más atención genera en la casa. Cada mes saca la calculadora, mira qué está pasando con el petróleo internacional y analiza cuánto deberían costar los combustibles. Nadie quiere estar cerca cuando anuncia que llegó la hora de actualizar los precios.

El Banco Central, el obsesivo del orden

Es el participante que vive pendiente de que todo esté bajo control. Mira los precios, sigue las expectativas y utiliza la tasa de interés como herramienta para evitar que la Inflación se descontrole. Mientras los demás quieren hacer la suya, él aparece para decir: “Acá hay reglas”.

Se lleva bien con: la estabilidad y las reglas claras.

Se lleva mal con: Inflación y Déficit Fiscal.

PIT-CNT, el que nunca está conforme

Es el participante que vive pidiendo asambleas y convocando a reuniones alrededor de la mesa. Vive con la lupa puesta en el poder de compra y no le saca los ojos de encima a la evolución de los precios. Pero aunque le firmen el convenio que pedía, el sueldo rinda y la Inflación no se pase de la raya, nunca pero nunca está conforme. Si el Gobierno afloja con una pauta salarial, le parece una miseria; si las cámaras empresariales piden moderación, dice que es "a costa de los trabajadores"; y si la negociación se traba cinco minutos, te mete un paro general y te deja a toda la casa sin almuerzo. Siempre anda con el megáfono colgado al cuello listo para recordar que la lucha nunca termina.

Se lleva bien con: los paros.

los paros. Se lleva mal con: la Inversión (que sale corriendo cada vez que escucha el megáfono)

Empleo, el luchador incansable

Es el participante que se levanta antes que nadie, se pone el mameluco y hace que la casa camine. No le interesa llamar la atención en las discusiones del living; mientras el resto teoriza sobre presupuestos, impuestos y dólares, él sigue poniendo el cuerpo en la cocina, en el patio y donde haga falta. Se banca el peso de los costos fijos y la carrera contra los precios, sabiendo que si él afloja, la convivencia se cae a pedazos. Y cuando empieza a faltar o trastabilla, a todos les entra el pánico. Hoy está alto, pero se siente estancado.

Inflación, la controlada

Ya no entra a la casa haciendo tanto ruido como en las épocas de 8%, pero nadie se olvida de ella. Está alrededor del 4,6% y todos la miran de reojo para comprobar que no vuelva a crecer demasiado. Cada vez que intenta levantar la voz, aparece el BCU para recordarle que tiene límites. Camina despacito y sin hacer olas, sabiendo que si le aflojan la marca un segundo, se adueña de la casa de vuelta.

Se lleva bien con: nadie

Se lleva mal con: Banco Central y Salario Real.

Consumo de los Hogares, el gastador

Es el participante que parece no mirar nunca el saldo de la cuenta. Mientras el resto saca cuentas, él sigue pidiendo delivery, comprando en cuotas y armando las valijas. Aunque la economía general de la casa pase sus turbulencias, El Consumo mantiene el ritmo y les recuerda a todos que la gente igual busca darse los gustos. Su lema: “La vida es una sola, che”.

Crédito, el prestamista

Todos son sus amigos cuando hay que encarar una casa, un auto o un proyecto. El drama empieza cuando saca la letra chica y pregunta a qué tasa le van a devolver la plata. Si la mano viene complicada y las exigencias suben, se vuelve esquivo, exige más garantías para entrar a cada cuarto y deja a varios pedaleando en el aire.

PIB, el termómetro de la casa

Es el participante que cada tanto aparece para decir cómo está funcionando la convivencia. No necesita hablar todos los días: le alcanza con aparecer cada tres meses con los datos de actividad económica debajo del brazo. Si crece, todos festejan; si cae, se hace un silencio incómodo en el comedor. Y mientras adentro celebran o se preocupan, afuera los analistas ya armaron la mesa para discutir si fue un crecimiento de verdad o solo un 'efecto rebote'.

Los que están tranquilos, en la suya o no se mueven: ¿quién está en la piscina?

Dólar, el planchado

Hace rato que está tirado en una reposera al lado de la piscina, rondando los $40, y parece no tener ninguna intención de moverse auque esta semana se desperezó un poquito. No arma lío, no corre por la casa y casi no reacciona. Para algunos es aburrido; para otros, cualquier movimiento suyo puede cambiarles el humor en cuestión de horas. Así y todo, tiene su hinchada incondicional: el uruguayo de a pie le guarda un cariño histórico y lo sigue prefiriendo por encima del peso, pese a las prédicas del Banco Central.

Se lleva bien con: Importaciones y quienes viajan al exterior.

Se lleva mal con: Agro y Exportaciones

Celulosa, la compañera silenciosa

No suele aparecer en las fiestas ni meterse en las grandes discusiones. Trabaja en silencio y aporta al desempeño de la industria. Además, tiene sus propios caminos exclusivos dentro de la casa: se mueve en tren por las vías o en barcazas por el río para llevar todo su volumen directo al puerto sin molestar a nadie. Mientras otros participantes discuten en el living, ella sigue concentrada en su tarea.

Software, el internacional

Es el participante que prácticamente vive en su propio cuarto o al borde de la pileta con la laptop. Tiene la computadora prendida todo el día, auriculares puestos y trabaja para clientes del exterior. Cobra en dólares y muchas veces parece estar viviendo una realidad económica distinta a la del resto de la casa. Aunque escuche hablar del dólar bajo, igual levanta la cabeza.

Los que miran desde afuera: ¿quiénes están detrás de la ventana ?

Reserva Federal, la invitada de Estados Unidos

No vive en Uruguay, pero tiene una llave de la casa. Cada vez que sube su tasa de interés en Washington, el ruido llega directo: El Dólar se despabila un poquito en la reposera aunque le cuesta, al Gasto Público se le encarece salir a pedir prestado afuera y La Inversión lo piensa dos veces antes de instalarse porque prefiere la tranquilidad de un rendimiento seguro en dólares antes que arriesgar acá.

Riesgo País, el chismoso

Está permanentemente pegado a la puerta escuchando qué pasa adentro para salir a contárselo a los inversores del exterior. Lo curioso es que en los últimos años anda medio aburrido: como el indicador está por el piso, casi no tiene chismes feos que informar y la casa transmite una tranquilidad que a muchos de afuera les encanta.

Argentina, el vecino tentador

Además de ser un poquito impredecible —nunca se sabe con qué tipo de cambio o qué estado de ánimo se va a levantar mañana—, cada tanto grita que del otro lado hay cosas regaladas y logra que varios crucen la mirada. En la frontera, su presencia cambia el clima en un segundo.

Se lleva bien con: el consumo de frontera y los uruguayos con ganas de hacer rendir el sueldo afuera.

Se lleva mal con: los comerciantes locales y el fisco uruguayo.

Brasil, el vecino gigante

Está al lado y no pasa inadvertido. Es uno de los grandes socios comerciales de Uruguay y cualquier movimiento en su economía retumba en el living de la casa. No necesita entrar para influir en la convivencia.