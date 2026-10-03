Como no tenía un salario y para que su familia tuviera ingresos por su tarea, un edil contrató a su esposa y a su hijo

El exedil del Frente Amplio Gustavo Ripoll dijo que –dado que no cobraba un sueldo por su trabajo- designó para cargos de secretaría a su esposa y a su hijo , de modo que su familia percibiera ingresos por su labor .

Ripoll fue edil en Montevideo durante el período 2020-2025 , electo por el Movimiento Verde Ecologista, perteneciente al Frente Amplio .

“La Junta y las normativas permiten que uno pueda tomar para cargos de secretaría a sus familiares y ahí es cuándo ese dinero pasa a ser parte de las arcas del edil. Yo contraté a mi señora para que fuera a los barrios, para que trabajara en el territorio . Y su salario entraba en mi casa . Y mi hijo manejaba mis redes: Facebook, Instagram, TikTok ”, contó.

"No hay ninguna propuesta concreta", reconoció edil del Frente Amplio sobre negociaciones para regular contrataciones en la Junta Departamental de Montevideo

Partidas, viáticos y secretaría: los dineros que reciben los ediles en todo el país pese a que su trabajo es "honorario"

Ripoll sostuvo que contratar familiares está permitido y es legal, pero no es lo ideal .

“El edil debería tener un salario, como lo tienen los alcaldes. Entonces se eliminarían todos estos vericuetos y todos estos rebusques que, según mi criterio, son desprolijos”.

“Yo tuve que usar estos mecanismos –agregó- porque no tenía salario: el edil no genera ingresos, no genera aportes al BPS, no genera ni una hora de aportes jubilatorios, no genera nada. Yo perdí cinco años de aportes jubilatorios por haber sido edil. Y un edil tiene que controlar a la Intendencia, ni más ni menos”.

Los ediles reciben cada mes una partida de secretaría de alrededor de $ 262.000. Con los descuentos impositivos aplicados, el dinero ronda los $ 190.000. Casi todos lo utilizan para contratar a cinco personas, con un contrato de $ 52.000.

Los ediles no pueden quedarse con el dinero, puesto que tienen que presentar cada mes los recibos de pago a sus empleados. Ripoll dijo que es posible llegar a acuerdos personales en donde uno o varios de los contratados firmen por cobrar esos $ 52.000, pero cobren menos, dejando una parte del dinero en manos del edil.

“El edil puede contratar a un amigo y decirle vamos mitad y mitad. Si el que recibe el dinero acepta firmar por 50.000 y cobrar 30.000 es un problema de él. Está dentro del marco legal porque es un acuerdo personal, pero es muy rebuscado y desprolijo. Nada de esto existiría si el edil tuviera un salario”.

Ripoll es hoy conductor del programa radial La noche del búho, que se emite por radio Universal.