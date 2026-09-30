Uno a uno, quiénes son los ocho asesores del edil Gonzalo Gómez en la Junta Departamental y qué tareas cumplen

La oficina de Gonzalo Gómez es la última del subsuelo, en el fondo de la Junta Departamental. Es chica, como todas las demás. Separada en dos, en la parte donde trabaja el edil apenas entra el escritorio y una silla de cada lado. Encima de su escritorio tiene varias carpetas, una por cada tema que trabaja, y un ejemplar de La Diaria del 10 de agosto: en la tapa aparece él, justo detrás de Luis Lacalle Pou, que acaba de dar su discurso en el aniversario del Partido Nacional.

Hasta hace días, en esa sala siempre había al menos dos personas trabajando por las tardes: Gómez y su asesor más cercano, Lucio Leiva.

Leiva renunció días atrás en el marco de la polémica por las posibles vinculaciones políticas de la Operación Trazador, que terminó con la incautación de 260 kilos de droga y su padre condenado por lavado de activos. Gómez fue este lunes a dar explicaciones a la prensa y el martes pidió licencia mientras su situación es estudiada por la Comisión de Ética del Partido Nacional.

Hasta nueve asesores por edil y contratados que "no hacen nada": la trama detrás del gasto en la Junta de Montevideo

Quien no estaba nunca en esa sala del Palacio Gómez es Pablo Leiva , padre de Lucio y también secretario de Gómez, que cobraba un sueldo desde diciembre y nunca tuvo tareas.

En el medio, entre el secretario que trabajaba como la sombra de Gómez y el secretario que nunca pisó la oficina, hay seis asesores más para este edil de Por la Patria.

Según supo El Observador a partir de una solicitud de acceso a la información pública y fuentes políticas, ellos son Irene Caballero, Cristian Correa, Pablo Figarola, Claudia Dramis, Graciela Queiruga y María Cristina Piñeyro. Hay una séptima que podría sumarse más adelante, María Ximena Benítez.

Uno a uno

Lucio Leiva tiene 20 años y es militante de Por la Patria, sector del Partido Nacional que encabeza Jorge Gandini. Estudia en la Universidad de la República por las mañanas e iba a la Junta por las tardes para asistir a Gómez. Amigo del edil por la actividad política, trabajaba como secretario personal y encargado de sus redes sociales. Cobraba $ 52.364 (nominales) por mes desde julio de 2025.

Pablo Leiva fue contratado el 12 de diciembre de 2025 por Gómez tras recomendación de su hijo, Lucio Leiva. Según dijo Gómez este lunes, “necesitaba una persona” que se encargara de la “representación”.

Esto implica estar cerca de los vecinos de Montevideo para conocer los problemas de la ciudadanía y plantear soluciones. Sin embargo, Gómez reconoció que Leiva nunca cumplió esa tarea porque el edil estuvo más enfocado en otros temas, como los presupuestales y las licitaciones de explotación de predios municipales, como el Kibón y el Forte di Makalle.

Leiva fue condenado en el marco de la “Operación Trazador” y cumplirá dos años y medio de prisión por lavado de activos. También cobraba $ 52.364 por mes, desde hace 10 meses.

Irene Caballero trabaja con Jorge Gandini —líder del sector de Gómez— hace más de dos décadas. Fue cuatro veces diputada suplente, tanto de Gandini como de Álvaro Viviano. Fue durante años la asesora en materia presupuestal de Gandini. En el periodo anterior trabajó como representante del Estado en el directorio de Terminal Cuenca del Plata.

Durante su conferencia de prensa de la semana pasada, Gandini se refirió al trabajo de Caballero con Gómez: “Mi secretaria personal lo formó en materia presupuestal. Él es, me atrevo a decir, el mejor edil en materia presupuestal. Irene Caballero debe ser la mejor asesora en materia presupuestal que tuvo el Parlamento. Lo pueden decir en todos los partidos. La puse yo, para eso. Para que Gonzalo fuera, como fui yo, un legislador que me especialicé en materia de hacienda y presupuesto. Trabajó con él en todo este Presupuesto y en todos los préstamos extrapresupuestales que fueron aprobados”.

Cobra $ 52.364 por mes desde julio del año pasado como asesora de Gómez. También se mantiene como secretaria personal de Gandini, actual director en la Administración Nacional de Puertos.

Cristian Correa se desempeña como abogado y asesora a Gómez en materia legal. Tal como fue informado días atrás, casi todos los ediles de Montevideo cuentan con un abogado entre su equipo de asesores. No tiene militancia en Por la Patria y cobra un sueldo de $ 52.364 desde julio de 2025.

Pablo Figarola es un joven militante de Por la Patria que fue contratado para asistir en el manejo de las redes sociales de Gómez. Cobra $ 52.364 desde julio de 2025.

Claudia Dramis es funcionaria del Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia de Montevideo hace décadas, pero en realidad su carrera la ha hecho casi exclusivamente en la Junta Departamental.

Según consta en las resoluciones de la IM, tantos años hace que está en la Junta que trabajó como secretaria de la entonces edila Glenda Rondán cuando integraba el Partido Colorado, entre 2006 y 2008. Luego pasó a trabajar con Guillermo Facello hasta 2010 y en el periodo siguiente con su correligionario Mario Barbato. En 2015 cruzó de partido, pasando a trabajar con el edil blanco Javier Barrios Bove (Por la Patria), hasta 2025.

Desde el 10 de julio de 2025 está como pase en comisión de Gómez como su secretaria administrativa. Es su nexo con la Intendencia de Montevideo y —gracias a sus 20 años en la oficina— quien conoce el funcionamiento de la Junta Departamental. Su sueldo lo paga la IM.

Graciela Queiruga es contadora y trabajaba en UTE. Desde el 28 de agosto de 2025 está en pase en comisión en la oficina de Gómez, por lo que sigue recibiendo el sueldo de la empresa estatal. Así como con los abogados, casi todos los ediles tienen un contador en su equipo.

Integra el sector Por la Patria y durante el periodo pasado fue asesora del entonces diputado Álvaro Viviano.

María Cristina Piñeyro, finalmente, también asesora en la gestión administrativa a Gómez. Está desde el 8 de octubre como pase en comisión desde la IM. Allí se desempeña —y cobra el sueldo— como funcionaria del Departamento de Desarrollo Económico.

Al igual que Dramis, ha hecho buena parte de su carrera fuera del Palacio Municipal. Su primer pase en comisión —según consta en las resoluciones de la IM— fue en el 2000, como secretaria del diputado blanco Gustavo Borsari. En 2003 pasó a asesorar a Raúl Giuria, entonces director del Banco Hipotecario. En el periodo siguiente repitió su trabajo con Borsari.

En 2020, con el gobierno de Luis Lacalle Pou, fue nuevamente llamada como pase en comisión para trabajar en la Secretaria Nacional del Deporte, hasta que el edil Barrios Bove la llamó. Desde el 8 de octubre de 2025 está en la oficina de Gómez.

Hay un caso más. Gómez solicitó un cuarto y último pase en comisión, que aún no fue aprobado. Se trata de la soldado de 1ª María Ximena Benítez, funcionaria del Ministerio de Defensa.

Durante el periodo pasado Benítez trabajó bajo el régimen de pase en comisión como secretaria personal del diputado blanco Javier Radiccioni y luego de la directora blanca del Inisa, Sandra Etcheverry.