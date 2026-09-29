Un día más de trabajo asegurado: el punto en discordia que impide el fin del conflicto en el puerto

Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato de la empresa continúan negociaciones para destrabar el conflicto en el puerto de Montevideo que ya lleva más de cuatro meses. Los involucrados discuten ahora una propuesta de acercamiento redactada por el Ministerio de Trabajo (MTSS) . La fórmula planteó una alternativa sobre la cantidad de jornales asegurados en la terminal de contenedores, pero el sindicato propone elevarla.

Tras horas de negociaciones, los involucrados pactaron continuar con el diálogo este martes, pero según lo informado por el subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, sobre bases más sólidas. “El miércoles pasado se presentó una fórmula que consiste en tres puntos, uno de los cuales tiene que ver con los jornales asegurados para llegar al número 21” , indicó en rueda de prensa. Ese documento propuso que a partir de mayo de 2027 los trabajadores que actualmente cuentan con 20 jornales asegurados suman uno más. Esa condición ya fue aceptada por TCP.

Además, la propuesta oficial buscó acercar a las partes con otros dos temas. Uno fue que el monto de una partida extraordinaria que debe abonarse al momento de la firma del convenio se ubique en el punto medio de las posiciones de la compañía y el sindicato (entre $ 27.500 y $ 50.000, respectivamente) .

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Por último sugirió establecer una partida diferencia excepcional, de carácter compensatorio, destinada a los sectores que efectivamente realizaron mayores tareas fuera del marco previsto en el convenio colectivo.

Barreto expuso que “hay que decir que las dos partes acordaron en que estos tres puntos son esenciales para la salida del conflicto; esto es muy relevante porque se precisa y circunscribe el problema”. El jerarca añadió que lo que resta negociar “son los aspectos instrumentales” de esa propuesta para que pueda transformarse en el nuevo convenio colectivo de la empresa.

Hugo Barreto, subsecretario de Trabajo

Sin embargo, fuentes al tanto de las negociaciones indicaron a El Observador que la delegación sindical hizo un planteo adicional sobre los jornales. La intención es que los 21 se apliquen a partir de la firma del convenio y que en mayo de 2027 pasen a 22.

Ese aspecto se perfila como el principal de la reunión que se realizará esta jornada.

Los perjuicios al puerto y las presiones

El documento del MTSS presentado días atrás recordó que desde junio pasado comenzaron las reuniones tripartitas sin resultados positivos lo que desembocó, con el transcurso de las semanas, en consecuencias para el comercio, la producción y la economía.

“Se trata de un tema de especial preocupación para el gobierno, como se ha manifestado en diversas instancias”, agregó.

Durante los meses de conflicto. diferentes gremiales empresariales advirtieron sobre los perjuicios que causaban las paralizaciones dispuestas por el sindicato en la terminal de contenedores.

TCP llegó a contabilizar 30 días de paro y 15 más con alguna alteración de la actividad. El último llamado de alerta se produjo este lunes cuando cinco navieras (entre las que se encuentran las más poderosas del mundo) enviaron una carta a seis ministros trasladando la preocupación por el momento actual en el puerto de Montevideo.

El texto fue dirigido a Lucía Etcheverry (Transporte), Gabriel Oddone (Economía), Juan Castillo (Trabajo), Fernanda Cardona (Industria), Alfredo Fratti (Ganadería) y Mario Lubetkin (Relaciones Exteriores) y firmado por Maersk, CMA CGM, ONE, Hapag Lloyd y Cosco.

Allí describieron la situación en TCP como de “parálisis” y expresaron “alarma” por el conflicto laboral. “Las medidas adoptadas impiden garantizar un funcionamiento mínimo efectivo y eficaz de los servicios marítimos de contenedores en Uruguay”, señalaron.