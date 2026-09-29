Una buena noticia para los amantes de los canelones veganos

Con un precio de referencia de $ 25 por atado en La Feria de la UAM -puesto ubicado en el Mercado Polivalente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM)-, la espinaca es el producto destacado en la nueva Lista Inteligente elaborada por el Observatorio Granjero, activada esta martes 29 de setiembre.

Y, en el caso de preferir acelga o incluso una mezcla de ambas, esa otra hortaliza de hoja también tiene en estos momentos un precio accesible para los consumidores.

De postre, cítricos es lo aconsejado leyendo la lista recomendada, teniendo en cuenta que tanto el kilo de naranjas como el de mandarinas está por debajo de los $ 40 y que hay ofertas de tres kilos por $ 100.

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Para las frilloas 250 grs de harina leudante o harina común 0000; 250 cc de leche; 250 cc de agua; 1 cucharada de aceite de oliva; 100 gramos de espinaca cruda; y sal a gusto.

Para el relleno una cebolla; un morrón; dos atados de espinaca; sal a gusto; y queso rallado a gusto.

Elaboración

Para las frilloas colocar todos los ingredientes en una licuadora y hacerlas en sartén antiadherente; para el relleno hervir agua y colocar las espinacas lavadas solo unos minutos para que queden crujientes, retirar y escurrir bien; en una olla fritar cebolla y morrón hasta que esté dorado, agregar la espinaca y sal y cocinar hasta disminuir el resto del agua de la espinaca; retirar del fuego, agregar la mitad de la salsa blanca y el queso rallado; y decorar como más les guste con el resto de la salsa blanca.

Fuente: cookpad

Lo importante de la Lista Inteligente

La integran nueve rubros de la canasta hortifrutícola uruguaya.

La nueva selección la conforman: espinaca, remolacha, lechuga, manzana, naranja, papa, zanahoria, mandarina y rúcula.

Está vigente desde este martes 29 de setiembre y hasta el lunes 12 de octubre.

La lista siempre se renueva cada dos semanas.

La elaboran técnicos de la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).

El contexto

¿Cuál es el objetivo?

Se trata de una promoción que tiene como objetivo que esos productos sean adquiridos por consumidores en cualquier sitio y en todo el país, por ejemplo en locales del Mercado Polivalente de la UAM, en puestos del Mercado Agrícola Montevideo (MAM), en las ferias, en almacenes, en autoservicios y también en grandes superficies.

¿De qué modo se define qué es la Lista Inteligente?

Es un conjunto de alimentos producidos en sistemas granjeros, en casos puntuales con aportes de la importación, cuyo consumo es recomendado por el Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado por un convenio entre Digegra del MGAP y la UAM.

¿Cuáles son los precios de referencia de los productos de esta nueva lista?

Espinaca $ 25 el atado

Remolacha $ 65 el atado

Lechuga $ 25 cada una

Manzana $ 39 el kilo

Naranja $ 35 el kilo

Papa $ 50 el kilo la grande y $ 33 el kilo la mediana

Zanahoria $ 49 el kilo

Mandarina $ 39 el kilo

Rúcula $ 50 la bolsita

Nota: precios de este lunes 28 de setiembre

Fuente: La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente.

¿Por qué conviene comprar esos productos?

Porque tienen presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional–; se los obtiene a un precio conveniente para el consumidor; el incremento en su ingesta es un beneficio de alta importancia dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos; y es un factor de apoyo a los productores, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas mucho volumen y cuya comercialización cuesta más.

¿Se pueden obtener datos sobre las propiedades de esos nueve rubros y consejos sobre cómo conservarlos del modo adecuado?

Sí, en este enlace se accede a esos consejos, haciendo click sobre cada foto de producto.

Observatorio Granjero

El Observatorio Granjero, en su último boletín de precios con referencias de valores mayoristas para frutas y hortalizas (al inicio de este lunes 28), informó: “La operativa estuvo signada por un escenario de buena afluencia de público comprador, pero que continuó con ventas que no colman las expectativas de colocación de mercadería, especialmente dentro del grupo de hortalizas de hoja, brote e inflorescencia. donde se observaron importantes sobrantes al finalizar la jornada comercial”.

Con respecto al último relevamiento de precios, descendieron los valores en albahaca, alcaucil, brócoli, coliflor y pepino.

Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de referencia de tomate de mesa, perejil y rabanito.

Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de cebollas tempranas del litoral norte, como es habitual en los productos de primicia, aún con signos de inmadurez.

Martín Gutiérrez, de La Feria de la UAM, expresó a El Observador que en estos momentos “se observa un incremento importante en el precio del tomate y del morrón, también es importante destacar la caída del precio del zapallito y del zuchini, así como la estabilidad en los valores de la mayor parte de la fruta”.

¿Cómo sigue?

La próxima Lista Inteligente se informará el martes 13 de octubre.