Una guía para entender el ajedrez de los cupos para las carnes de Uruguay

Uruguay dejará la mitad del cupo que le fue asignado para exportar carnes hacia China sin cumplir . A fines de agosto solo lleva ocupado 31% del tonelaje disponible y, sobre fin de año, dejará lamentablemente un 50% sin vender. Pero de no ser por un posteo del presidente brasileño Lula en X, esa realidad no hubiese generado tanto ruido .

La baja oferta de ganado y los altos precios de la carne en Estados Unidos son los factores principales que llevan a un bajo cumplimiento.

Ante eso la idea de transferir parte el cupo sobrante ha generado una fuerte polémica que puede ser vista a la luz de otro cupo que ha surgido en este año, el que surge del acuerdo de libre comercio del Mercosur con la Unión Europea (UE).

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La polémica surge desde que el anuncio de esta posibilidad llegó por una comunicación en redes sociales del presidente de Brasil.

El tuit de Lula el martes 21 desató la preocupación entre los ganaderos uruguayos. En el mismo, desde Nueva York el presidente brasileño agradecía al presidente uruguayo “la autorización concedida a Brasil para el uso del excedente de la cuota uruguaya de exportación de carne bovina a China”.

Tive nesta segunda-feira (21) um encontro bilateral com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, em Nova York, no contexto da semana de Alto Nível da Assembleia Geral da ONU.



Conversamos sobre a integração latino-americana e caribenha, bem como sobre as ameaças do extremismo… pic.twitter.com/rp0492YcI5 — Lula (@LulaOficial) September 21, 2026

Desde Cancillería se ratificó el ofrecimiento, para un saldo que quedará sin exportar dado que la muy baja oferta ganadera de este año dejará parte de las 340 mil toneladas disponibles. A agosto Uruguay apenas había superado las 100 mil. Para ser precisos 101.704 toneladas, menos de un tercio en ocho de los 12 meses.

Es claro que Uruguay no llegará ni a la mitad de la cuota asignada, pero de ahí a transferirla hay un paso importante que preocupa porque puede ser interpretada como un desinterés por parte de China.

No hay antecedentes de que nadie nos haya transferido nunca cupos de carne, y Argentina incumplió la Hilton muchas veces, argumentan los ganaderos consultados.

La pregunta lógica que surge ante un ofrecimiento de ese tipo es: ¿a cambio de qué?

Con el foco en China… y en Europa

Y cabe suponer que en la movida tiene que ver otra cuota clave para Uruguay, la que está en plena negociación con la Unión Europea.

En efecto, el acuerdo de libre comercio con la UE genera un cupo gradualmente creciente para el Mercosur, cuyo reparto está en pleno debate y lejos de lograr un consenso entre los cuatro países del bloque.

En este caso la escalera al cielo empezó ya y el próximo escalón duplica el cupo actual a 33.000 en enero y seguirán aumentando en 16.500 cada año hasta 2031 cuando llegue a 99.000 toneladas, de las cuales la mayoría son enfriadas, las más valiosas, (54.450 toneladas) un 55% y una minoría congeladas (44.550 toneladas), el 45%.

Con Brasil afuera quedó una parte del cupo disponible para el resto y ahí hay una pista del por qué Uruguay puede haber planteado una cesión de cuota, probablemente buscando una reciprocidad brasileña con el jugoso cupo europeo.

Pero, a días de unas elecciones muy parejas en el país vecino, es poco lo que el gobierno brasileño pueda prometer en el largo plazo.

Los países del Mercosur están ante una doble negociación, como repartir el cupo, que incluye por un cierto tiempo el adicional del componente brasileño que queda vacante mientras los norteños no participan del mercado europeo, algo que puede durar meses… o años.

Y, por otro, cómo repartir los dos componentes del cupo.

Para Urugay importa el monto total –se considera inaceptable menos de 21% del total–, pero incluso más obtener una proporción mayor de enfriado, porque es un mercado que por antecedentes domina. La crema de la crema.

Con ese contexto y a pocos días de las elecciones en Brasil, que vienen cabeza a cabeza, no es difícil ver el posteo de Lula y el ofrecimiento del presidente de la República, Yamandú Orsi, como un guiño de campaña, algo que en una elección reñida tiene un alto riesgo.

Por otra parte, un cupo hacia China es exclusivamente decisión de China.

Fuentes consultadas del ámbito gremial manifestaron una fuerte preocupación por la imagen de Uruguay ante el país asiático al hacer un ofrecimiento de ese tipo.

Es muy poco probable que haya alguna transferencia, pero lo que deja en claro es que no cumplir por tanta magnitud con el cupo asignado puede ser un riesgo respecto al tamaño futuro de los cupos, que China ha asignado por tres años, sin que se sepa que hará después de 2028.

Por qué sobra carne del cupo a China

La baja de los precios ganaderos en China, por un fuerte crecimiento de las importaciones de carne, llevó a un planteo de los ganaderos chinos y decidió al gobierno a poner un tope a las compras.

Generó un tope de importación y lo repartió entre sus proveedores, con base en los antecedentes de exportación de cada uno.

Uruguay obtuvo un cupo favorable en el nuevo modelo comercial, porque la paramétrica para confeccionar el volumen de la cuota tomó en cuenta una serie de años en los que las exportaciones a China fueron mucho mayores a las actuales.

Uruguay superó las 300 mil toneladas colocadas a ese destino en 2021 y 2022 y eso fue considerado el otorgar un cupo de 324 mil toneladas.

Pero este año solo colocará la mitad de ese cupo.

La mejora de precios de la carne en Estados Unidos es un factor para que China represente un porcentaje menor del total exportado respecto a aquellos años.

En 2021 China llevó el 65% de la carne exportada por Uruguay, en 2025 y en este año llevará 35%.

Por otra parte, el gran problema de Uruguay es el faltante de ganado para faena. En lo que va del año la actividad va 15% por debajo de 2025 y la actividad de este año será probablemente la más baja desde 2020.

La faena cae, las exportaciones caen a todo destino.

De modo que a Uruguay le quedarán unas 150 mil toneladas del cupo de China sin colocar.

¿Es la mejor estrategia ofrecérselas a Brasil?

Eso es bastante dudoso porque, por otra parte, Brasil en muy pocas semanas ya empieza a faenar nuevamente con destino al cupo de China de 2027.

Es clave que se recupere la oferta, que siga aumentando la producción de terneros, y que en 2027 y 2028 aumenten las exportaciones para que una eventual revisión de los volúmenes no nos resulte desventajosa.

El nuevo mercado de Europa

Como fue explicado, el reparto del nuevo cupo europeo entre los países del Mercosur es un tema fundamental para el sector cárnico.

¿Cuánto le toca a cada país?

¿Cuándo hay que definirlo?

Por ahora las negociaciones siguen trancadas y no solo hay discrepancias entre los cuatro socios del Mercosur, también los hay a la interna de Uruguay.

Mientras algunos sectores no tienen apuro por llegar a un acuerdo y que coloque la carne el que llegue primero, otros entienden mejor cerrar el acuerdo dentro del bloque.

Esa división ocurre inclusive en las propias organizaciones de Uruguay, con algunas optando por “el primero que llega vende” y otras por llegar lo antes posible a un mecanismo que fije tonelajes para carne global y para carne enfriada –lo más preciado– y congelada.

En ese sentido, desde que empezó a regir el primer tramo del cupo Uruguay colocó el 54% de la carne enfriada que ha llegado a Europa, explicó una fuente consultada, lo que da a Uruguay una oportunidad importante.

Mientras el tiempo pasa sin acuerdo, Uruguay a pesar de su poca oferta ganadera logra una buena entrada en un mercado gourmet.

¿Qué le conviene más a Uruguay?

¿Conviene definir rápidamente los cupos para dar como Mercosur una imagen de seriedad ante la Unión Europea?

¿O conviene orejear las cartas y seguir exportando con la lógica de que el primero que llega primero vende?

Hay posturas diferentes respecto a esta disyuntiva.

Ese será uno de los debates que se darán este lunes a las 3 de la tarde cuando productores e industriales se reúnan en la Cancillería.

El nuevo presidente del Foro Mercosur de la Carne, el argentino Mario Ravettino, es de los que quiere llegar rápidamente a un acuerdo con cifras acordadas y percibió una flexibilización de la postura paraguaya, que por ahora causa fuerte molestia, por ejemplo, por no presentar los datos de la carne que va exportando en el marco de la nueva cuota, algo que sí vienen haciendo los otros tres países del Mercosur.

“Los paraguayos aceptaron la importancia de llegar a un consenso”, resumió en entrevista con Radio Rural.

Pero la polémica sigue.

La próxima reunión del Foro Mercosur de la Carne será el jueves 1° octubre. La definición de los cupos por país entra en su recta final.

Respecto al traspaso del cupo de China, la preocupación es en ámbitos rurales por la reacción que puedan tener los asiáticos ante una iniciativa que no parece haber sido consultada previamente con el país asiático.

Dada la proximidad de 2027, el anuncio parece más un fuego de artificio pre electoral brasileño.

Para cuando China se pronuncie respecto a una eventual transferencia de cuota el 2026 se habrá ido. Y tal vez eso sea lo mejor que pueda pasar.

Una señal de tener demasiado cupo en China es vista con alarma y la producción de carne de Uruguay está empezando una fase de crecimiento cuyo tope no se conoce.

Con estos precios, si el sistema de cupos continuara en algún momento también nos quedaría chico.

Si el guiño a Brasil nos ayuda a mejorar la participación en Europa será útil, pero la mejor opción es que no pase de un guiño circunstancial.