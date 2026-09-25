Gran Hermano Uruguay | Después de la activación del protocolo, la familia de Acevedo rompió el silencio

Tras el episodio que protagonizó Bruno Acevedo con Jazmín Esquivel , la familia del joven participante de Gran Hermano Uruguay se pronunció en redes sociales.

El conflicto ocurrió durante el desafío semanal por el presupuesto, cuando los concursantes debían permanecer durante un tiempo determinado sobre una cama.

"Tenés que tener cuidado con las cosas que hacés, estamos en la televisión", advirtió Jazmín luego de que Acevedo se le tirara encima.

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Aunque el artista de Punta del Este y ganador de un premio nacional de literatura pidió disculpas, la manicura de 22 años continuó molesta y dejó en claro que no había tomado la situación como una broma.

"Disculpas nada. Te fuiste al asco. ¿Cómo vas a hacer eso enfrente de todas las cámaras?", cruzó.

¿Qué pasó entre Acevedo y Jazmín?

Después del confuso episodio en la prueba por el presupuesto, ambos participantes tuvieron la posibilidad de explicar lo ocurrido en el confesionario. Jazmín contó que Acevedo "se me tiró arriba" y que se dio cuenta de que había estado "recontra mal", mientras que el joven de 28 años definió su accionar como un "chiste border" y reconoció que debía "bajar la intensidad".

La situación derivó posteriormente en una advertencia de Gran Hermano Uruguay, que calificó el comportamiento como "absolutamente inapropiado" y señaló que Jazmín había manifestado su incomodidad durante su paso por el confesionario.

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"Antes que jugadores son personas y no todo es válido. Tengan cuidado, no se expongan a una medida disciplinaria y consideren estas palabras una advertencia a futuro", expresó el dueño de la casa. La producción no aplicó una sanción, aunque dejó establecido que una conducta de ese tipo no sería permitida dentro de la casa.

Luego de recibir la advertencia, Acevedo volvió a referirse al episodio y pidió disculpas a su compañera. "Primero que nada, quiero pedir disculpas a la compañera Jaz si se sintió violentada por lo que sucedió hoy; no va a volver a pasar", manifestó. Jazmín, en tanto, prefirió no responderle.

¿Qué dijo la familia de Acevedo?

La familia de Acevedo se expresó después de la advertencia emitida por Gran Hermano. A través de una historia publicada en Instagram, calificaron el episodio como "inaceptable" y remarcaron la importancia de respetar los límites personales y la integridad física de otras personas.

"Consideramos fundamental respetar los límites y la integridad de los cuerpos ajenos", señalaron en el escrito, aclarando también que, a su entender, no hubo intención de incomodar a Jazmín. "Creemos sinceramente que no existió intención de incomodar a Jaz ni de generar una situación de este tipo, lo que no desacredita en absoluto la incomodidad que ella sintió", continuaron.

Comunicado de la familia de Bruno Acevedo

"Valoramos que el programa actúe de esta forma ante este tipo de situaciones, que pueden ser puestas sobre la mesa y no sean pasadas por alto", cerraron desde el entorno de Acevedo.