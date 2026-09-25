Placa final | ¿Quiénes son los nominados de Gran Hermano Uruguay?

La primera placa de Gran Hermano Uruguay ya quedó definida y, tras la salvación del líder, son dos las participantes que buscarán seguir en el reality de Canal 10 .

Agustina Zerbino y Vicky Gallego se medirán en un mano a mano el próximo domingo para definir su continuidad en la competencia.

La placa original de nominados había quedado integrada también por Victoria Campo , pero Fabricio Bianches , ganador de la prueba del líder, tenía el beneficio de salvar a una de las nominadas. Este jueves tomó su decisión y eligió a Campo, por lo que Zerbino y Gallego pasaron a conformar la placa definitiva.

“Voy más por el tema de cómo conecté con las tres, cómo simpaticé con las tres y solo por eso la decisión que tomé”, explicó el joven herrero oriundo de Paysandú antes de anunciar su decisión. “Voy con quien más conecté y simpaticé: voy por Victoria”, continuó.

¿Quiénes son las nominadas de Gran Hermano Uruguay?

Agustina Zerbino tiene 26 años y es de Carrasco. Durante su presentación para ingresar a la casa contó que había perdido recientemente su trabajo y se definió como "la oveja negra" de su familia. También habló sobre su vida sentimental y señaló que actualmente trabaja con influencers.

La otra participante que continúa en placa es Victoria Gallego, conocida como Vicky. Tiene 26 años, vive en el barrio Goes de Montevideo y renunció a su trabajo para poder participar de Gran Hermano Uruguay. En su presentación aseguró que vive "por la anécdota" y se describió como una persona intensa.

La definición será este domingo a las 21:15 por Canal 10, con la conducción de Eduardo "Colo" Gianarelli. Será la segunda eliminación de la edición, después de la salida de Tatiana Cabrera, la primera aspirante en abandonar la casa.

¿Cómo votar en Gran Hermano Uruguay?

Para votar en la placa de nominados de Gran Hermano Uruguay, se debe enviar un SMS al 7020 con la palabra "VOTO" seguida del nombre de la participante. Cada mensaje tiene un costo de 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto.