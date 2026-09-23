Sorpresa en Gran Hermano Uruguay: revelan quién hizo la primera nominación espontánea

A pocas horas del ingreso de los participantes a la casa de Gran Hermano Uruguay , una de las competidoras realizó el domingo la primera nominación espontánea .

La jugada permite asignar una cantidad de votos superior a la tradicional: tres puntos a una persona y dos a otra, lo que puede influir en la conformación de la placa de nominados .

"Tenemos espontánea", anunció Eduardo "Colo" Gianarelli , conductor del reality de Canal 10 .

Gran Hermano Uruguay: quién es la primera aspirante eliminada de la casa, según las encuestas

Luego de mantener el misterio hasta el final de la gala, "Colo" Gianarelli develó el nombre de la participante que realizó la primera nominación espontánea de Gran Hermano Uruguay .

Se trata de Stephanie Dudok, más conocida como Tai, la joven, de 29 años, autodefinida como "enamorada del amor".

Tai hizo la primera nominación espontánea de Gran Hermano Uruguay @GranHermano_Uy (X)

Al explicar los motivos de su decisión, Dudok señaló que había adelantado su nominación prevista para este miércoles. También mencionó un acuerdo alcanzado con las demás competidoras para "cuidarse" y reconoció que algunos de sus compañeros "no le caían bien".

"Estamos tratando con las chicas de que, por lo menos en la primera semana, de darnos un espacio para conocernos y cuidarnos", detalló.

Este miércoles se develará los nombres de las dos personas afectadas por la nominación espontánea de Tai.

¿Cómo funciona la nominación espontánea de Gran Hermano Uruguay?

La nominación espontánea permite que un participante entregue una cantidad de votos superior a la de una nominación tradicional. Quien utiliza esta herramienta debe elegir a dos compañeros y asignarles tres puntos al primero y dos al segundo.

¿Qué pasó en Gran Hermano Uruguay?

La gala de martes fue escenario de la primera expulsión de la casa de Gran Hermano Uruguay. Con más del 70% votos negativos, Tatiana Cabrera se convirtió en la aspirante en ser eliminada. La joven de 30 años oriunda de Canelones cayó en el versus ante Laura Dotto.

"Cuando me quedé con la abuela era medio obvio porque es un perfil que falta dentro de la casa y se tiene que quedar", confesó al dar un primer análisis del resultado que la dejó afuera del reality.

Tatiana Cabrera se convirtió en la primera aspirante a ingresar a Gran Hermano Uruguay en ser eliminada

Minutos antes y por decisión de sus compañeros Melanie Porta, de 36 años, garantizó su continuidad en la competencia.

Gran Hermano Uruguay: llega la primera gala de nominación

Ya con la nómina final de 20 participantes que competirán en Gran Hermano Uruguay, este miércoles 23 de setiembre se llevará a cabo la primera gala de nominación.

La jornada de esta noche no solo permitirá develar quiénes recibieron los votos de la espontánea realizada por Tai, sino también conocer el resultado de la votación general y los nombres que integrarán la placa de posibles expulsados.

¿Quiénes son los participantes de Gran Hermano Uruguay?