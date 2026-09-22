¿Quién se fue de Gran Hermano Uruguay?

Quién se fue de la casa de Gran Hermano Uruguay

Tatiana Cabrera se convirtió en la primera aspirante en ser eliminada de Gran Hermano Uruguay. La joven de 30 años oriunda de Canelones cayó en el versus ante Laura Dotto.

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"Cuando me quedé con la abuela era medio obvio porque es un perfil que falta dentro de la casa y se tiene que quedar", confesó al ser consultada por el resultado que la dejó afuera del reality de Canal 10 con más del 70% de los votos.

En la misma línea, agregó: "Quería ser yo la participante en quedarme. Tenía mucho más para dar".