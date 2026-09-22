Ignacio Alonso: la "peor pesadilla" en Rampla, su reelección en la AUF y las publicidades de casas de apuestas que generan un problema para el Mundial 2030

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ), Ignacio Alonso , se expresó sobre una posible segunda reelección , abordó cómo vive el día a día que sufre actualmente Rampla Juniors , club del que es hincha y fue presidente, y explicó las necesidades que tiene Uruguay de generar excepciones con la publicidad de casas de apuestas para recibir los grandes torneos de fútbol, como la final de la Copa Libertadores en noviembre y el Mundial de 2030 .

En una entrevista que brindó a La Caja Negra de TV Ciudad, Alonso se refirió a la posibilidad de continuar como presidente, función que desempeña desde 2019, y en marzo del próximo año completará su segundo mandato.

Consultado acerca de su posible segunda reelección como presidente de la AUF, para un tercer mandato, respondió: “ Eso lo dirá el tiempo, ahora estamos en los tiempos de gestión ”.

Según establece la ley 19.828, para instituciones como la AUF los presidentes solo tendrán la opción de una reelección. Alonso fue elegido por segunda vez en 2023. Consultado sobre este tema, respondió: “Esa ley es posterior a mi elección y no me ampara”.

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La ley fue promulgada el 18 de setiembre de 2019 y Alonso electo por primera vez en marzo de ese año.

Además explicó: “Estamos estudiando qué ajustes hay que hacer en caso de que me quiera postular. Eso será en la medida que esté convencido. Todavía debo convencerme. Lo que hago me encanta, pero también están las ganas. Hay una balanza difícil de explicar. La tentación de poder cerrar con el Mundial 2030 es muy fuerte porque siento que hice muchas cosas para que saliera y estamos haciendo muchas cosas para que salga mejor. Y sería un sueño poder vivirlo”.

Ante la pregunta de cuánto dinero se necesita para la obra que exige FIFA para que el Estadio Centenario reciba el Mundial 2030, respondió: “US$ 130 millones la obra completa con todo lo que queremos para el Estadio Centenario”.

¿Cómo conseguirán ese dinero? “Hay mercado. Hay una cantidad de ingresos que hoy está generado el mundo, naming, espectáculos. Hay una posibilidad de obtener recursos de las organizaciones madres del fútbol (FIFA y Conmebol) en vista del éxito del Mundial 2026, hay una fórmula importante para un aporte. Y después está la posibilidad de jugar con el tiempo y eso para un proyecto es fundamental. Permite pensar en un repago que le daría viabilidad a esto”.

Dijo que el gobierno nacional y municipal apoyan el Mundial 2030 pero no aportarán dinero para la remodelación del estadio.

El momento de Rampla Juniors: “La peor pesadilla”

Reconoció que su abuelo Eduardo y su madre lo hicieron hinchas de Rampla, y que con ellos aprendió la pasión por el club del que fue presidente.

“Ver a Rampla como está, es una pesadilla, porque de alguna manera me siento responsable por la situación. Más allá de que entiendo hicimos lo correcto en varios puntos, siempre salimos a apoyar, a buscar la solución, incluso siendo presidente de la AUF. Y es público y notorio que en este caso hemos sido propulsores de las inversiones en Uruguay para sacar a flote a equipos cuando los ingresos por derechos de TV y otros eran muy escasos y debíamos apostar a inversores para sostener los proyectos en jugadores, y allí encontramos en una buena veta. El único que no ha funcionado es el de Rampla, por situaciones externas a su inversor”, dijo.

Reconoció que el club en la actualidad está “en una situación de enfrentar su continuidad”, y que demostró que quieren “sacar a flote”.

“Se hizo un mal manejo deportivo que nos llevó a la C, la peor pesadilla que estamos viviendo”.

El pedido de Conmebol sobre la publicidad de casas de apuestas

Frente a la pregunta de si Conmebol apretó a Uruguay para que haya una flexibilización en torno a la publicidad de casas de apuestas para la final de la Copa Libertadores que en noviembre se jugará en el Estadio Centenario, manifestó: “No apretó, simplemente advirtió que pueden llegar a la final dos equipos que tengan en sus remeras publicidad de casas de apuestas, y que no le pueden privar a esos equipos en el partido más importante del año no exhibir la publicidad”.

Alonso entiende que “se puede ajustar la legislación” porque “durante 15 años” no hubo ningún tipo de sanciones ni limitaciones.

“Es peligroso haber tenido una interpretación durante 20 años y justo el último año empezaron a atacar sobre una pechera, y te podés inhibir de recibir estos eventos”.

“Se puede hacer una adecuación como excepción para la final”, apuntó.

Además, recordó que el tema no solo apunta a la final de noviembre sino por el Mundial 2030, que organizará FIFA: “El tema de la solución no es solo para esta final sino para el Mundial 2030. El mercado de las casas de apuesta fue muy importante (para FIFA). Es necesario encontrar una solución puntual para un espectáculo que al país le deja mucho dinero. La final le va a dejar más de US$ 80 millones”.