Alcaldesa del Municipio E reclamó mayor presencia policial en Boix y Merino y en Malvín Norte; denunció que funcionarios fueron agredidos

La alcaldesa del Municipio E, Mercedes Ruiz , reclamó mayor presencia policial en Malvín Norte y puso el foco especialmente en la situación de Boix y Merino .

Ruiz estuvo junto al alcalde del Municipio D, Gabriel Velazco , en entrevista en Todo un Tema, un programa del streaming de El Observador, para conversar del trabajo y el rol de los municipios. En particular, la alcaldesa habló de la preocupación relacionada a la seguridad y contó que funcionarios municipales han sido agredidos con armas de fuego y que no están pudiendo ingresar a determinados lugares.

"A la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP) por Malvín Norte no la he visto; los vecinos me están reclamando más presencia policial", sostuvo Ruiz. La alcaldesa señaló que se reunió la semana pasada con Víctor Abal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, y reclamó una presencia policial sostenida: " No estoy diciendo que no haya Policía, pero tiene que haber más presencia policial y permanente. No es cuestión de que vayan una semana ".

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Ruiz relató además una situación que presenció durante una recorrida por Boix y Merino : "Caminando por Boix y Merino con un grupo de la Intendencia, nos encontramos a un chiquilín de veinte años con un balazo en la cabeza. Son cosas serias las que están pasando ahí. Pido que sea más permanente y que no los abandonen", afirmó.

Ruiz afirmó que ya había planteado el reclamo al ministro del Interior, Carlos Negro: "La semana pasada estuve en Esta boca es mía pidiendo lo mismo al ministro del Interior: que por favor no se olvidara de Malvín Norte", señaló.

Sobre los allanamientos realizados en la zona, sostuvo se "han hecho allanamientos", pero que "llama la atención que solo sacaron un revólver, cuando en Boix y Merino sabemos que está todo tomado por el narco".

Según Ruiz, la situación de inseguridad se agravó en los últimos años y comenzó a extenderse a otras zonas de Malvín Norte: "En la pandemia teníamos una olla solidaria en Boix y Merino y yo me sentía como en mi casa. En poquitos años, toda esa zona se convirtió en una zona roja rápidamente", afirmó. "Lo que más me preocupa es que esto se vaya expandiendo más, porque empezó en Boix, pero ahora están a los tiros en el INVE 16, donde hay escuelas, liceos, centros CAIF, donde transcurre la vida alrededor de nuestros hogares", agregó.

La alcaldesa también describió las dificultades para denunciar y las amenazas que, según dijo, reciben vecinos de la zona: "Todos sabemos quiénes son, hasta yo sé quiénes son. Y los que están en Boix y Merino son chicos menores. Todo se sabe ahí. La gente tiene miedo de denunciar", sostuvo.

Ruiz también trajo a cuenta la Facultad de Ciencias de la Udelar y mencionó que "están frente a la zona más complicada".

La seguridad "no es un tema de tintes políticos"

El alcalde del Municipio D, Gabriel Velazco, respaldó el planteo de Ruiz y sostuvo que la problemática de seguridad no debe ser abordada desde una perspectiva partidaria: "Comparto con Mercedes que no es un tema de tintes políticos. Este tema, por ejemplo, no me he reunido con Negro a discutir políticamente esto", afirmó.

Además, Velazco señaló que varios barrios de su municipio llevan años en el centro de las discusiones sobre seguridad: "Lo que sí tienen que tener claro es que Marconi, Plácido Ellauri y Villa Española han sido temas que han estado en el centro de las discusiones y de las políticas de seguridad durante demasiados años", sostuvo.

"La zona de Plácido Ellauri es la zona más peligrosa del Uruguay, la que tiene estadísticamente más crímenes, es la zona que tiene estadísticamente más homicidios. Claramente, ahí se le da una atención más fuerte. Es una de las que más trabajamos también", afirmó.

Velazco coincidió con Ruiz sobre la idea de trabajar con vecinos: "Nosotros no nos retiramos de ese lugar, sino que vamos, tratamos de consolidar comisiones barriales, grupos de vecinos, que es el contrafuerte a la violencia que sucede en el barrio".