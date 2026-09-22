Llamado laboral de BHU para administrativos con sueldo de $ 60 mil por seis horas de lunes a viernes: mirá los requisitos y cómo anotarse

El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) abrió un llamado laboral para conformar listas de prelación en el cargo de Administrativo 3. La convocatoria ofrece puestos para Montevideo y otras seis localidades del país , con una remuneración de $ 60.070 nominales mensuales y una jornada de seis horas y media diarias.

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Este proceso de selección tiene como objetivo cubrir futuras vacantes que se generen en la institución financiera estatal. El período de inscripción se encuentra vigente y se extenderá hasta finales de setiembre.

Para postularse a este llamado del Estado, las personas interesadas deben cumplir de forma obligatoria con las siguientes condiciones al momento de la inscripción:

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El cargo de Administrativo 3 (Escalafón Administrativo, Grado 5) ofrece las siguientes condiciones laborales dentro del organismo público:

Remuneración : Un sueldo nominal mensual de $60.070 (a valores de enero de 2026).

: Un sueldo nominal mensual de $60.070 (a valores de enero de 2026). Carga horaria : 6 horas y 30 minutos diarios de labor, de lunes a viernes.

: 6 horas y 30 minutos diarios de labor, de lunes a viernes. Horario base : El desempeño de las tareas se realiza en el rango de 12:30 a 19:00 horas.

: El desempeño de las tareas se realiza en el rango de 12:30 a 19:00 horas. Tipo de vínculo : Cargo presupuestado.

: Cargo presupuestado. Lugares de desempeño: Los puestos abarcan la Casa Central en Montevideo y las sucursales de Ciudad de la Costa, Colonia, Maldonado, Melo, Rivera y Salto.

Plazos y cómo postularse

El período de postulación comenzó el 14 de setiembre de 2026 y se mantendrá abierto hasta el miércoles 30 de setiembre de 2026 inclusive.

Las inscripciones se realizan de forma enteramente digital. Los aspirantes deben completar el formulario de registro habilitado en la sección de concursos del sitio web oficial del Banco Hipotecario del Uruguay.

También es posible consultar los detalles y el perfil completo de la convocatoria a través del portal de Uruguay Concursa bajo el identificador de llamado 7907/2026.