Llamado laboral de la Intendencia de Canelones ofrece $ 52 mil por 30 horas semanales: mirá requisitos y cómo anotarte

La Intendencia de Canelones abrió un llamado laboral para cubrir un puesto de músico trompetista en la Orquesta Departamental, dependiente de la Dirección General de Cultura. El cargo ofrece un sueldo nominal de $52.298 por 30 horas semanales , más beneficios sociales.

La convocatoria es externa, mediante un concurso de oposición y méritos, y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el lunes 28 de setiembre de 2026 .

El llamado busca cubrir un puesto y uno de los requisitos excluyentes es tener Educación Media Superior completa o un nivel equivalente , además de acreditar idoneidad para ejecutar la trompeta.

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El cargo corresponde al grado Cd del Escalafón Cultural y Educativo y la remuneración informada está expresada a valores de julio de 2026.

La carga horaria será de 30 horas semanales, distribuidas en cinco días de trabajo y dos de descanso. La Intendencia advierte que las tareas podrán desarrollarse los sábados, domingos y feriados, según los horarios que determine la administración.

La contratación será bajo la modalidad de contrato de función pública, que la comuna podrá no renovar.

¿Cuáles son los requisitos para el llamado laboral de la Intendencia de Canelones?

Para presentarse al llamado, los aspirantes deberán tener 18 años cumplidos al momento del cierre de las inscripciones, ser ciudadanos naturales o legales e integrar el Registro Cívico Nacional.

También deberán contar con cédula de identidad y credencial cívica, presentar carné de control en salud vigente y completar el formulario de inscripción.

Entre los requisitos específicos excluyentes, la Intendencia estableció tener aprobada la Educación Media Superior completa o un nivel equivalente y contar con probada idoneidad en la ejecución de la trompeta.

Además, se valorará la trayectoria en el instrumento, siempre que esté debidamente documentada.

¿Qué tareas deberá realizar la persona seleccionada?

Quien obtenga el puesto deberá participar en conciertos y audiciones de la Orquesta Departamental en diferentes localidades, además de concurrir a ensayos parciales y generales, tanto regulares como extraordinarios.

Entre sus funciones también estará la ejecución de música de canto, contracantos, acompañamientos y armonías, así como de solos de trompeta cuando corresponda, ya sea como primer o segundo solista.

El músico deberá además encargarse de la limpieza y los cuidados necesarios del instrumento y estudiar, practicar y perfeccionar su técnica de ejecución.

¿Cómo será el proceso de selección?

El concurso tendrá una etapa de admisibilidad, una evaluación de méritos y antecedentes y una prueba de oposición.

Los méritos y antecedentes otorgarán un máximo de 30 puntos, mientras que la prueba de oposición representará hasta 70 puntos.

Esta última estará dividida en dos instancias. La primera será individual y eliminatoria e incluirá la ejecución de una pieza a elección y la lectura de repertorio. La segunda se realizará junto a la Orquesta Departamental e incluirá lectura de pasajes dentro de la fila de trompetas e interpretación de solos.

Cómo inscribirse al llamado de la Intendencia de Canelones

Las inscripciones comenzaron el 14 de setiembre a las 9:00 y estarán habilitadas hasta el 28 de setiembre de 2026 a las 15:30, mediante un formulario disponible en el portal del Gobierno de Canelones.

Además de completar la inscripción web, los postulantes deberán presentar la documentación solicitada en el Municipio de Canelones, en Florencio Sánchez 669, hasta el 29 de setiembre inclusive.

Entre la documentación requerida se encuentran la constancia de inscripción web, cédula de identidad, credencial cívica, carné de salud, currículum vitae y los documentos que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos excluyentes.

La Intendencia informó que las novedades sobre las diferentes etapas del concurso serán comunicadas a través de su página web y su canal de WhatsApp, que serán los medios oficiales de comunicación con los postulantes.