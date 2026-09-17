Meteorólogos anuncian un "veranillo" con hasta 28 °C en Uruguay: cuánto durará y cuándo llega un frente frío

Los meteorólogos Guillermo Ramis y Nubel Cisneros anticiparon un aumento de las temperaturas en Uruguay desde este jueves , con varios días de "veranillo" con tiempo agradable y máximas que podrán alcanzar los 28 °C en el norte del país durante el fin de semana .

Ramis señaló este jueves en Informativo Sarandí que se esperan cinco días con temperaturas agradables , antes del pasaje de un frente frío previsto para el lunes. “ Después el lunes pasa un frente frío, baja un poco la temperatura, pero después repunta ”, explicó el meteorólogo.

Según su pronóstico, hacia el final de setiembre las temperaturas se mantendrán en valores propios de la primavera, generalmente en el entorno de los 20 °C y 21 °C . “ Algún día puede haber una temperatura media baja, pero en general van a haber temperaturas bastante agradables ”, sostuvo.

Meteorólogo anticipa un "veranillo" esta semana en Uruguay: cuándo empieza y qué temperaturas se esperan

Entre "veranillo" y "temperaturas primaverales", meteorólogos anticipan hasta 28 °C esta semana en Uruguay

En cuanto a las precipitaciones, Ramis prevé algunos chaparrones sobre el final del domingo , que podrían extenderse durante la madrugada del lunes debido al pasaje del frente frío. De todas formas, indicó que no se esperan lluvias importantes. “ No es mucha cosa ”, afirmó. " Este sábado y domingo se puede ir a la Rural ", señaló.

El meteorólogo también señaló que por el momento desapareció la posibilidad que había manejado anteriormente de una semana con lluvias frecuentes.

El pronóstico de Ramis para los próximos días

Para este jueves 17, Ramis pronosticó una mínima de 7 °C y una máxima de 22 °C, con tiempo soleado.

El viernes las temperaturas estarán entre 10 °C y 21 °C, con abundante nubosidad, mientras que el sábado se esperan 12 °C de mínima y 21 °C de máxima, con cielo nuboso.

El domingo tendrá una mínima de 13 °C y una máxima de 21 °C. Hacia la noche aumentará la nubosidad y podrán registrarse algunos chaparrones.

El lunes, con el pasaje del frente frío, la temperatura descenderá y se ubicará entre 12 °C y 19 °C, con tiempo nuboso y viento del oeste de unos 35 km/h.

El descenso será más marcado el martes, cuando Ramis prevé una mínima de 8 °C y una máxima de apenas 14 °C, acompañado de viento del suroeste.

Para el miércoles espera entre 7 °C y 19 °C, mientras que posteriormente las máximas volverán a ubicarse en el entorno de los 20 °C y 21 °C. “Podemos decir que tenemos un fin de setiembre agradable”, resumió.

Nubel Cisneros anuncia un “veranillo” y hasta 28 °C

Por su parte, el meteorólogo Nubel Cisneros señaló en Subrayado que este jueves “comienza a gestarse un veranillo en todo el país”, que tendrá su punto de mayor temperatura durante el sábado.

Para este jueves, Cisneros espera una mañana fría y con cielo escasamente nublado. Durante la tarde continuará el tiempo templado a cálido, con buena presencia de sol.

Para el viernes pronostica un comienzo de jornada frío a fresco y con cielo parcialmente nublado. En la tarde las temperaturas continuarán en ascenso, con un ambiente templado a cálido, mientras que la noche también presentará valores más agradables.

El sábado 19 comenzará fresco, con nubes dispersas y algunas nieblas y neblinas aisladas. Durante la tarde seguirá el ascenso de las temperaturas, aunque también aumentarán progresivamente la nubosidad y la humedad.

Según Cisneros, las máximas del sábado alcanzarán los 28 °C en el norte y los 24 °C tanto en el sur como en Montevideo y el área metropolitana. Hacia la noche, además, el tiempo comenzará a tornarse inestable sobre la frontera norte.

Para este jueves, Cisneros prevé máximas de 24 °C en el norte, 20 °C en el sur y 18 °C en la zona metropolitana. El viernes subirán a 26 °C, 22 °C y 20 °C, respectivamente.

El sábado se alcanzaría el pico de este período de temperaturas más elevadas, antes de los cambios previstos hacia el cierre del fin de semana.

Qué pronostica Inumet para este jueves

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) también prevé para este jueves 17 una jornada con ascenso de las temperaturas y cielo mayormente despejado.

Según el organismo, se espera una máxima de 20 °C, con cielo claro y algo nuboso durante la mañana y vientos del noreste y norte de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche, el cielo continuará claro, con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas. Los vientos serán del noreste de entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

El pronóstico oficial de Inumet coincide así con el panorama general planteado por Ramis y Cisneros para este jueves: tiempo estable y temperaturas en ascenso, antes de jornadas más templadas hacia el fin de semana.